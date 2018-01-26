記者吳順永／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心新的年度推出感動新服務，將就業中心打造成社區電影院，於每月最後一周的周五，放映勵志熱門電影給民眾觀賞，希望藉由影片賞析、觀後感分享等，讓民眾重拾對工作的熱情或築夢的勇氣，給予在人生十字路口徘徊的民眾，未來職涯方向的選擇或指引。

永康就業中心黃豑頡主任表示，隨著時代的變遷，求職需求已不單單只是工作機會媒合而已，公立就業服務機構位於第一線為民服務單位，也需因應成長，提供層面更廣、更深度的就業服務，並朝向職涯發展中心轉型，今年度將規劃一系列的新服務如【職涯OnLine】-線上諮詢服務、【FUN電影】、FUN遊戲-桌遊室等，都是之前未曾有過的新嘗試，希望民眾可多加利用。

【FUN電影】107年1-3月預計放映日期及片單為：107年1月26日(五)14:00高年級實習生，107年2月23日(五)13:00杜拉拉升職記，107年3月23日(五)14:00心靈勇氣。參加本活動者即致贈小禮品乙份；放映結束後願意分享感想者，另再贈送限量精美禮品乙份，有興趣的民眾可透由網路線上報名(https://goo.gl/forms/jCrOA8PZtBfdmAQP2)、電話預約或現場報名，詳情可參閱雲嘉南分署網站(https://goo.gl/d4Sc3P)或來電06-2038560洽詢。