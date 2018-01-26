每月最後一週的週五 「相招」到永康就業中心看電影台灣好新聞報 (2018-01-26 07:30)
記者吳順永／台南報導
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心新的年度推出感動新服務，將就業中心打造成社區電影院，於每月最後一周的周五，放映勵志熱門電影給民眾觀賞，希望藉由影片賞析、觀後感分享等，讓民眾重拾對工作的熱情或築夢的勇氣，給予在人生十字路口徘徊的民眾，未來職涯方向的選擇或指引。
永康就業中心黃豑頡主任表示，隨著時代的變遷，求職需求已不單單只是工作機會媒合而已，公立就業服務機構位於第一線為民服務單位，也需因應成長，提供層面更廣、更深度的就業服務，並朝向職涯發展中心轉型，今年度將規劃一系列的新服務如【職涯OnLine】-線上諮詢服務、【FUN電影】、FUN遊戲-桌遊室等，都是之前未曾有過的新嘗試，希望民眾可多加利用。
【FUN電影】107年1-3月預計放映日期及片單為：107年1月26日(五)14:00高年級實習生，107年2月23日(五)13:00杜拉拉升職記，107年3月23日(五)14:00心靈勇氣。參加本活動者即致贈小禮品乙份；放映結束後願意分享感想者，另再贈送限量精美禮品乙份，有興趣的民眾可透由網路線上報名(https://goo.gl/forms/jCrOA8PZtBfdmAQP2)、電話預約或現場報名，詳情可參閱雲嘉南分署網站(https://goo.gl/d4Sc3P)或來電06-2038560洽詢。
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
素面 西裝 背心．THE EMPORIUM 漸層．THE EMPORIUM 洋裝．THE EMPORIUM 上衣．THE EMPORIUM 外套．THE EMPORIUM．THE EMPORIUM 兩件式．THE EMPORIUM 點點
日期定了！傅達仁將赴瑞士 穿當年「大紅西裝」走完人生【NOWnews今日新聞】
大學校花志願是當「超性感農夫」？網友：想播種灌溉【NOWnews今日新聞】
「結婚吧」年度熱搜排行 孕新娘擠進前二名【中央網路報】
終極一班熱血燃了12年！這些當年同學你還記得嗎？【網路溫度計】
尋找千萬得主 台水用戶9-10月千萬發票未領 【大成報】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》