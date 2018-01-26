【環球網報導 記者 任梅子】美國總統特朗普上任后的第一件事就是退出《跨太平洋夥伴關係協定》(TPP)，而一年後的今天，他首次打開了美國重新加入TPP的大門。

據《金融時報》26日報導，特朗普周四在達沃斯世界經濟論壇(World Economic Forum)的會議間隙接受CNBC採訪時表示，「我將告訴你一個大新聞。如果我們能敲定一個比之前好得多的協議，我會加入TPP」。

特朗普將在達沃斯論壇上為「美國優先」貿易政策辯護

《金融時報》稱，特朗普將在達沃斯論壇上發表備受期待的演講，屆時他將為「美國優先」(America First)貿易政策辯護，並宣告該政策「有利於全球經濟」。在本周於瑞士阿爾卑斯山舉行的世界經濟論壇上，很大一部分討論聚焦於特朗普在貿易問題上咄咄逼人的立場，以及他與中國乃至其他主要貿易夥伴開打破壞性貿易戰爭的可能性。

報導認為，去年特朗普退出TPP，被很多貿易和外交政策專家視為「戰略錯誤」。美國耗費多年與日本和另外10個經濟體談判達成TPP，這是奧巴馬政府在地緣經濟方面的重點之一，從結構上設計為「針對中國崛起的長期戰略對策」。

但是特朗普把反對TPP列為他2016年競選總統的中心議題，他的助手多次稱讚他退出TPP的決定是「歷史性的」，稱其為他改寫美國貿易關係的支柱舉措。

在日本的領導下，本周TPP的其餘成員國達成了最終協議，並表示他們將在3月簽署該協議。他們還為美國某一天重新加入TPP敞開了大門。

其餘國家凍結(而不是徹底刪除)美國尋求的20多個條款。但特朗普周四明確表示，要讓美國有朝一日重新加入TPP，他將尋求對TPP進行更深層次的談判。作為一個例子，他提到了美國與加拿大和墨西哥重新談判《北美自由貿易協定》(NAFTA)的努力。