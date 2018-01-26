瑞士達沃斯世界經濟論壇今年吸引逾2500名政商等各界人士出席。但不要以為與會者非政即商，因為有些達沃斯論壇的常客，今年是換了個身份亮相。這樣的好處顯而易見，他們可以擴大自己的「朋友圈」。不過誰也沒有忘記他們過去的身份，所以即便是在朋友圈裡聊天，也還是要謹言慎行。

從清晨開始，不同話題的議事日程討論就緊鑼密鼓地開始。通常，半小時到一小時左右的討論后，會有一個休息時間，這時就是新老朋友聊天的好時機。在現場，筆者注意到一個「老朋友」的身影——卡梅倫，這位英國前首相在和一些朋友聊天，而他如今的身份之一是英中經貿合作的民間推手。不過，有媒體錄到他和英國鋼鐵大王米塔爾的聊天內容，說的依然是熱門的「英國脫歐」話題。卡梅倫說：英國脫歐現在看起來並不是一場大災難。

無論卡梅倫當時這樣說是基於怎樣的目的，相信一些25日早晨讀報的英國人，尤其是「留歐派」還是會感到有些困惑：「卡梅倫怎麼這麼說？他不是因為確保英國留歐不成才辭職的嗎？」

美國奧巴馬時代的國務卿克里，在筆者遇到他時，身份已經變成耶魯大學高級研究員。跟擔任國務卿時一樣，克里在交談中始終帶著微笑，不過他在面對記者時，還是心知自己和其他學者背景上的不同。所以當被問到如何看待特朗普即將在達沃斯發表的演講時，他極富外交辭令地擺擺手說，這個問題應該留給更多活躍在政商界一線的人士來回答。

跟著卡梅倫一起走下英國政壇的前財政大臣奧斯本，是筆者在會場巧遇的另一個身份大變之人。如今，他是倫敦《旗幟晚報》的總編輯，這份有著百年歷史的英國報紙，憑藉高質量的內容一直擁有著不錯的口碑。奧斯本從政界轉行到媒體界，這個消息在最初被公佈時，很多人都感到有些不可思議，在不少人眼中，他應該和很多前任一樣成為國際金融企業董事局的成員。不過，在達沃斯的交談中，筆者能感受到過去這段時間他挺享受媒體工作的。

奧斯本來達沃斯幹什麼，筆者出於禮貌沒有細問，但留意到他並沒有高調出席大量的論壇討論活動。或許結識新朋友，和同行一樣尋找到重要新聞人物做採訪，就是他此行的目的。而且，新聞媒體從業經歷會讓媒體行業非常發達的英國國民對這位前財政大臣繼續保持關注度。或許，這會是尚算年輕的奧斯本重返英國政壇的重要資本。

除了這些與會者，一些嘉賓其實還被媒體看重其他身份。像哥倫比亞總統桑托斯，很多人都把他當作一位南美經濟學家追著採訪提問。同樣，阿根廷總統馬克里被看做是國際電商行業的熱情支持者，大家在一起時，談的話題甚至還包括對在線購物便利性的感受，談話的氣氛也因此非常輕鬆。(環球時報駐英國特約記者 紀雙城)