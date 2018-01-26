印度亞穆納河一景：船夫搖櫓河上 水鳥齊飛天際(圖)北京新浪網 (2018-01-26 07:34)
中新網1月26日電 據外媒報導，近日，有攝影師捕捉到印度亞穆納河上的經典一幕，一名印度老船夫在油漆斑駁的藍色木船上搖櫓，而在他身後，大批的白色水鳥正展翅齊飛，沖向天際。
印度亞穆納河一景： 船夫搖櫓水間 水鳥齊飛天際。
這是亞穆納河上常見的一幕場景。各種各樣的水鳥棲息河上，它們不時從水上飛過，略過灰濛濛的天際。而斑駁的木船，在船夫的搖船曲中前行，似乎驚醒了沉睡的亞穆納河。
位於印度新德里的亞穆納河是恆河最長的支流，全長約1300多公里，在安拉阿巴德附近與恆河匯合，匯流處為印度教聖地。亞穆納河北岸就是著名的泰姬陵。
雖然寧靜的亞穆納河是印度最神聖的河流之一，但它同時也是污染最嚴重的河流。
責任編輯：吳倩
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