中新社聯合國1月25日電 (記者 馬德林)聯合國安理會25日就巴勒斯坦問題舉行公開辯論。與會國家代表普遍表示支持通過「兩國方案」解決巴以問題，但美國代表指責巴勒斯坦領導人缺乏實現和平的勇氣。

資料圖：聯合國安理會舉行會議。 中新社記者 廖攀 攝

聯合國中東和平進程協調員姆拉德諾夫首先通報了巴以局勢。他指出，今年是巴以簽署的《奧斯陸協議》(Oslo Accords)生效第25周年，國際社會正處於和平進程的關鍵時刻，各方應著手重建信任，解決以國際共識為基礎的耶路撒冷最終地位問題，克服障礙實現可持續的解決方案。他同時強調，通過武力和對峙手段處理巴以衝突是錯誤的方法。

美國常駐聯合國代表黑莉則宣稱，實現和平最重要的因素是領導人具備勇氣，願意為達成和平「做必要的事情」。她批評巴勒斯坦總統阿巴斯日前做出的巴方不接受美國調停和平進程、不再接受美國提出的任何方案的表態，稱充滿仇恨的言辭和強硬立場無助於達成和平協議。她說，美國將繼續為推動巴以達成歷史性和平協議作出努力，但不會「追在一個無法為實現和平作出必要努力的巴勒斯坦領導層身後」。

中國常駐聯合國代表團臨時代辦吳海濤強調，「兩國方案」是政治解決巴勒斯坦問題的正確出路。國際社會應堅持以聯合國有關決議、「土地換和平」原則和「阿拉伯和平倡議」等為基礎，加大推動恢復談判努力，通過對話協商，早日實現巴勒斯坦問題的全面、公正和持久的解決。

吳海濤說，中方堅定支持和推動中東和平進程，支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業，支持建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、擁有完全主權的、獨立的巴勒斯坦國。

俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈表示俄方支持「兩國方案」。他同時表示，應通過巴以開展直接對話的方式，謀求一個長期的、公平的協議。俄方建議巴以雙方開展一次首腦會議，並且進行定期首腦交流。

英法兩國與會代表亦重申支持以「兩國方案」解決巴以問題的立場。

去年12月，美國總統特朗普宣布承認耶路撒冷是以色列首都並著手將美國駐以色列大使館遷往耶路撒冷。此舉遭到國際社會普遍反對，聯合國大會之後通過決議，認定任何宣稱改變耶路撒冷地位的決定和行動「無效」。(完)