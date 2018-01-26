新華社首爾1月25日電（記者陸睿姚琪琳）朝鮮體育省副局長尹勇福率領的朝方參奧先遣隊25日抵達韓國，開始就朝方派遣代表團參加平昌冬奧會進行為期三天兩夜的事先踩點。

據當地媒體報導，先遣隊當天上午經由京義線陸路、跨越朝韓軍事分界線抵達韓國境內，隨後乘大巴前往江原道實地考察冬奧會期間朝方拉拉隊住宿地、江陵冰上運動場、江陵選手村和關東冰球中心。

此外，當天與朝鮮參奧先遣隊一同訪韓的還有將與韓國組成參奧聯隊的朝鮮女子冰球選手團。15人的選手團包括1名教練、12名選手和2名輔助人員。朝方女子冰球選手團隨後前往位於韓國忠清北道鎮川的選手村，開始與韓國選手進行共同訓練。

朝鮮參奧先遣隊26日將前往平昌考察冬奧會開閉幕式場館、阿爾卑西亞越野滑雪中心、龍平滑雪場等冬奧會設施，27日將在首爾考察冬奧會期間訪韓進行跆拳道示範表演的朝方代表團的住宿地和演出場地。