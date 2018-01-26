美國總統川普25日警告，如果巴勒斯坦不追求和以色列的和平，美國將撤回對巴勒斯坦的援助。川普說，巴勒斯坦拒絕接見日前到中東訪問的副總統彭斯(Mike Pence)，對美國是一種怠慢。

川普正在瑞士達弗斯(Davos)參與世界經濟論壇(World Economic Forum，WEF)。他在與以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)會晤時表示，他目標是中東和平。

川普於去年12月宣布承認耶路撒冷為以色列首都，並計劃把美國大使館遷到耶路撒冷後，引發阿拉伯世界及國際的批評，巴勒斯坦甚至拒絕會見彭斯。

川普說：「當他們在一星期前不尊重美國，拒絕見偉大的副總統，我們給他們數億美元的援助和支持，龐大的數目，沒有人了解的數目…錢就在桌上，但除非他們坐下來談判和平，這些錢不會給他們。」

川普說，巴勒斯坦必須回到談判桌，「因為我可以告訴你們，以色列真的希望和平，他們(巴勒斯坦)也必須要追求和平，否則我們就將和他們不再相干」。