巴西法院禁止前總統魯拉離境中央廣播電台 (2018-01-26 07:28)
巴西司法部25日表示，計劃前往衣索比亞的前總統魯拉(Lula Inacio Lula da Silva)已經被下令禁止離境。
巴西上訴法庭剛在24日裁定魯拉貪污以及洗錢罪名確定，判刑12年。
魯拉原本要前往衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴參與聯合國糧食農業組織(UN Food and Agriculture Organization)的會議，但司法部表示，魯拉的護照已經被沒收，不得離開巴西。
72歲的魯拉是巴西第一位工人出身的總統，他被控擔任總統期間接受建設公司OAS的賄賂，去年7月遭一審法官莫羅(Sergio Moro)判處貪污和洗錢罪名成立，刑期9年6個月。魯拉提出上訴。但巴西上訴法庭3位法官24日無異議維持罪名成立的判決，並加重其刑度2年6個月，成為12年。
魯拉目前是10月總統大選支持度最高的參選人，儘管他仍可上訴至最高上訴法庭或最高法院，但受「無前科法」(Clean Record)限制，魯拉參與出現變數。但魯拉24日在判決出爐後表示，他將參選到底。
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