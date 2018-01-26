春節避開中山高紫爆區 多利用替代道路中廣新聞網 (2018-01-26 07:31)
中山高新竹湖口到竹北段，是公認的第一名的塞車紫爆區，每逢假日幾乎動彈不得。面臨春節返鄉車潮，交通部公路總局指出，國道一號湖口到竹北段，已規畫台一線為國道短程替代道路，建議在地居民多加利用，以避開國道塞車浪費時間。（彭清仁報導）
每逢連續假日，國道一號湖口到竹北段，由於五楊高架的車流和高速公路平面道路車潮匯集，也使得此路段成為中山高全線紫爆區的「永遠第一名」。用路人在此路段也都要忍受塞車之苦，對於新竹縣湖口、新豐和竹北地區民眾來說，要把車開上高速公路，至少要排上半個小時！可憐的是，好不容易擠上高速公路，還是一樣的塞。
交通部公路總局預估，春節期間湧現返鄉車潮的時段分兩波，第一波返鄉團圓車流預計從二月十四日中午起，湧出南向車流至隔天上午才會紓解；第二波預計自二月十六日中午到十七日下午，將出現初二回娘家車潮，車流無方向性，南北向主要交通要道皆車多。對於湖口到竹北段的紫爆區，公路總局則是規畫台一線為國道短程替代道路，建議在地民眾多加利用。不過新豐、湖口地區不少民眾則表示，省道台一線雖然號誌多，而且新豐段人口密集，但短程大多數的駕駛人，並不會笨到去擠中山高，還是希望交通部儘早規畫五楊高架道路能延伸到頭份，才能紓解中山高湖口段的紫爆問題。
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
素面 西裝 背心．THE EMPORIUM 漸層．THE EMPORIUM 洋裝．THE EMPORIUM 上衣．THE EMPORIUM 外套．THE EMPORIUM．THE EMPORIUM 兩件式．THE EMPORIUM 點點
- 【灑水達人】美國DIG簡易型電子定時灑水器
- 【Just Beetle】積木系列20+24+28吋ABS輕硬殼行李箱(多色任
- LOGIS邏爵- 非特護腰全網椅 辦公椅 電腦椅 書桌椅
- COACH 馬車花卉印花轉扣荔枝紋皮革手提/斜背兩用包(米灰) 5
- 【大巨光】臉盆單孔單槍水龍頭(TD-08)
- MOTOROLA摩托羅拉免執照無線電對講機SX-601(2支裝)
- 【林內Rinnai】落地式烘碗機50公分(RKD-5051P)
- SIGMA 18-250mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM (公司貨)
- 【Organic House】MGO 170+ 中度活性麥蘆卡蜂蜜(300g) 二瓶
- 天然手工．蠶絲雙合被．排濕抗菌．雙人尺寸
日期定了！傅達仁將赴瑞士 穿當年「大紅西裝」走完人生【NOWnews今日新聞】
大學校花志願是當「超性感農夫」？網友：想播種灌溉【NOWnews今日新聞】
「結婚吧」年度熱搜排行 孕新娘擠進前二名【中央網路報】
終極一班熱血燃了12年！這些當年同學你還記得嗎？【網路溫度計】
尋找千萬得主 台水用戶9-10月千萬發票未領 【大成報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》