這周是很典型的冬天東北風的天氣，早晚有點涼，但不算冷，北東較為陰沉，不過白天還有陽光，溫度還算舒適，建議您好好把握周五六這兩天到周日上午的相對穩定天氣，盡快的曬洗衣物，或是安排戶外活動，因為下周天氣和這周截然不同。



周日下半天開始鋒面報到並且通過，接下來中國南方不斷有潮濕的水氣向東移出通過台灣上空，降雨機會偏高，尤其是迎風面的北部、東半部，下周冷空氣影響期間很可能持續是比較溼冷的天氣。



最重要是溫度上，將呈現越來越冷的型態。下周一(29日)到周二(30日)第一股較強冷空氣南下，嘉義以北到宜蘭低溫下探12-13度，下周三(31日)之後冷空氣一股一股陸續南侵，溫度將會越來越低，預期下周五到周六(2月2-3日)冷空氣達到最強，台南以北到宜蘭的空曠地區低溫有機會下探10度以下，可能達到寒流等級，要到周日(4日)白天溫度才有機會稍微回升。



中南部在周四(2月1日)過後降雨雖然會減少，但仍有出現局部短暫陣雨的機會。由於水氣充足，溫度低，因此中北部高山下周出現降雪的機會頗高，這時候不是賞雪而已，而是容易有路面結冰現象，請用路人要特別注意。



過去這一兩天對於下周低溫到底多少，仍有一些變化空間，尤其到底濕冷的程度，或是低溫到底降到多少，仍有波動，如果您要開始進行準備，可能需要開始安排，切莫等到最後靠身體感覺冷了才準備，這可就來不及了。這對動植物的反應很直接，農漁民朋友要做好準備，特別是偏較潮濕，和上一波較乾燥不同。家中年長者也要多注意，務必要把室內溫度想辦法提升，才會感覺較舒適一些。而最近也是流感高峰期，是否會再往上衝高，可能就要看這波的天氣了，請大家做好自我健康管理。



以上氣象由彭啟明博士/天氣風險公司提供



