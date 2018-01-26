新華社加拉加斯１月２５日電（記者徐燁 王瑛）委內瑞拉總檢察長塔雷克·薩阿卜２５日宣布，將要求國際刑警組織向委前能源和石油部長、前國家石油公司總裁拉米雷斯發出紅色通緝令。

薩阿卜當天在新聞發佈會上說，委內瑞拉檢方從因參與洗錢而被捕的拉米雷斯親戚迭戈·薩拉薩爾處掌握了拉米雷斯犯罪的證據，因而作出以上決定。拉米雷斯的罪名包括參與洗錢、盜用公款和協助犯罪。

拉米雷斯自２００２年起擔任委內瑞拉能源和石油部長，２００４年起兼任委內瑞拉國家石油公司總裁直至２０１４年。２０１４年起，拉米雷斯擔任委內瑞拉常駐聯合國代表，直至去年１２月應委總統馬杜羅的要求辭去該職務並因涉嫌洗錢遭到刑事調查。

拉米雷斯在辭去委內瑞拉常駐聯合國代表職務后沒有回國。他此前在接受媒體採訪時堅稱未參與腐敗活動，也拒絕透露自己身在何處。

委內瑞拉近幾個月在石油領域進行大規模反腐，近百名委內瑞拉石油公司管理層人員和政府官員被指控涉嫌腐敗。