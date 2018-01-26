▲外界認為前台北縣長蘇貞昌（右）替子弟兵吳秉叡（左）跑場子的同時，也可能是替蘇貞昌在跑。（圖／立委吳秉叡辦公室提供）

韓國熱賣電影「與神同行」的哏真的沒完沒了，少了帥氣的陰間使者，電影就沒戲唱了，就像北市長選戰，少了顏值高、話題性十足的「戰神(或是站神)」蔣萬安參選，選戰頓時索然無味！

蔣萬安缺席台北市長選戰，最主要的理由，他說要堅守在立法院監督行政權，繼續做「國會戰神」，不過說大白話，以國民黨現在在立法院的少數生態，就算有34個「戰神」蔣萬安，也擋不住民進黨的強渡關山。

再者，政治現實講究的就是一個「勢」，蔣萬安藉立法院勞基法修法一「站」成名，被網友封為國民黨新戰神，人家說時勢造英雄，不藉由這個勢頭開拓政治新局，誰知道在未來四年，會不會再出現下一個蔣萬安、或是更亮眼的政治新星？更甚者，他能難保未來政治路上不出錯？看看很多政治人物，就因為一個小小的緋聞，可能政治前途就栽了也說不定。

不過蔣萬安不選就不選了，套一句「與神同行」的經典台詞，「不要為過去的悲傷，浪費新的眼淚」，國民黨當務之急，當然是尋覓下一個可打敗柯文哲的新戰神，就檯面上大點兵，看起來「丁丁」丁守中確實是個人才！

說「丁丁」是人才，真的不是反諷的話，國民黨全盛時期，丁守中出來選，說是出來攪局也好，被勸退也罷，就是沒他的份，但國民黨今時不同往日，在國民黨這麼落魄的時候，最強的人拒戰也好，怯戰也罷，丁守中還是願意跳出來為黨一戰，國民黨為何不利用這樣的特質，將丁守中苦幹實幹的形象，轉而和黨結合，創造黨和候選人雙贏的局面。

說坦白話，丁守中也沒那麼差，不過他最大的問題還是出在人和，如果他願意轉念，放低身段，先向連勝文請益，再主動去拜會蔣萬安、江宜樺、葉匡時、甚至李錫錕等人，接著再改變一下守舊的形象，把造型或宣傳小物，塑造成「丁丁歷險記」的「丁丁」，亦或是直接拿來當宣傳口號，加深選民印象，就不會像現在這樣的沉寂無聲了。

北市選戰眼看熱鬧不起來，新北反倒有慢慢加溫的意味，蘇貞昌（綽號電火球）參選的消息甚囂塵上，有的耳語還明確實的指出時間點，指蘇將在農曆年前宣布參選，甚至還說連廣告都先下了，71歲參選、世代交替通通都不是問題，天王參選新北，不再是「五府千歲」，而是「王爺出巡」。

政治新聞跑這麼久，消息不是沒被放過，更不是沒被騙過，曾經有「高高層」人士親口說林全不會下台，話不到一個月，林全還是下了，所謂的「權威消息」真真假假，重要的是，蘇貞昌一旦參選，對「新蘇連」(蘇系加新系)亦或是對民進黨、甚至是蔡英文有什麼好處？

以未來六都選舉來說，新系極有可能在台南、高雄失守，版圖只退到僅剩桃園鄭文燦一席，若蘇貞昌能拿下新北，新系至少勉強還保有北部江山，對民進黨或是蔡總統來說，蘇貞昌至少目前在民調上，是少數能跟國民黨侯友宜比拚的戰將，新北勝選，不只對2018，甚至2020都有指標性的戰略意義。

反過頭來悲觀點說，就算到時候蘇貞昌不幸敗北，民進黨也能像當年「水牛伯」游錫堃一樣，發揮母雞帶小雞的作用，不至於讓雙北都缺乏主將，不過話說蘇蔡當年有過雙北市長、和總統初選「蔡媽媽」的齟齬，新北究竟能不能「與神同行」，關鍵恐怕還是在蔡主席身上了。