中國國際問題研究院發展中國家研究所助理研究員 何睿

1月22日，賴比瑞亞新任總統喬治·維阿宣誓就職。這不僅是維阿政治生涯的新起點，也是作為非洲大陸最古老共和國自1944年以來首次通過選舉實現政權和平交接。這對該國走出內戰陰影，實現穩定發展具有積極意義。

維阿作為足球運動員，曾為歐洲頂級足球俱樂部效力，先後獲非洲足球先生、歐洲足球先生、世界足球先生等殊榮，是賴比瑞亞前國腳。

1月22日，在賴比瑞亞首都蒙羅維亞，新當選總統喬治·維阿（中）出席就職儀式。新華社記者陳淑品攝

2003年掛靴后，維阿歸國從政。他兩次參加總統競選均以失敗告終，但在2014年成功當選參議員。2017年，維阿與執政黨候選人、現任賴比瑞亞副總統約瑟夫·博阿凱成為最有希望問鼎總統寶座的候選者。

2017年大選是賴比瑞亞政局的拐點。一方面，非洲首位民選女性總統——埃倫·約翰遜-瑟利夫結束12年任期，不再參選下屆總統。作為內戰後首任總統，瑟利夫為國家重建與人民團結做出卓越貢獻，但埃博拉疫情爆發、世界大宗商品價格下跌等問題重創賴比瑞亞經濟。由於民生遲遲不得改善，選民逐漸表現出對政府的不滿。另一方面，兩位最熱門候選人均非傳統精英階層出身，這在賴比瑞亞選舉史上尚屬首次。出身城市底層的維阿與出身內陸農村的博阿凱，不論誰當選，都被認為更能代表普通民眾利益。

儘管職業球員履歷頗具傳奇色彩，但在20名競選者中獲得絕對多數票並非易事。政治家的學習能力與包容立場是維阿勝出的真正理由。首先，維阿用心補足短板。2005年，無從政經驗或高等教育背景的維阿嘗試以「反精英」路線競選，最終敗於擁有哈佛大學公共管理碩士學位的瑟利夫。隨後十四年間，他先後獲得高中文憑、經濟學學士與管理學碩士學位，並擊敗瑟利夫之子當選蒙特塞拉多州參議員，大幅縮小同競爭者的背景差距。

其次，跨黨派聯盟幫助維阿獲得廣泛支持。2016年，包括維阿所在的民主變革大會等16個反對黨簽署聲明，宣布為來年大選成立跨黨聯盟。2017年，維阿大胆選擇朱厄爾·泰勒作為競選搭檔。後者是活躍的女性政治家，也是賴比瑞亞前總統、因戰爭罪被聯合國特別法庭判處50年監禁的查爾斯·泰勒的前妻。雖然身份引發爭議，但朱厄爾·泰勒的加入為維阿爭取到女性選民與前執政黨全國愛國黨的支持。「維阿-泰勒」組合被認為是一次重要的賴比瑞亞政治力量重組。

最後，選民偏好與結構為維阿營造有利環境。由於瑟利夫政府未能兌現在反腐、經濟、民生等議題上的承諾，選民認為執政黨候選人無法推行實質性變革。此外，在賴比瑞亞具備投票資格的人口中，18-35歲青年人比重超過50%。在他們眼中，73歲的博阿凱已現疲態，而51歲的維阿則朝氣蓬勃，更有望為國家帶來改變。

勝選證明了維阿的政治素養，但他能否成為出色的總統還有待實踐檢驗。伴隨正式就職，三大挑戰已擺在維阿眼前：

一是保持競選聯盟團結。維阿需要在新政府中體現盟友訴求，這比維持黨內團結更難。

二是營造與團結黨的友好關係。團結黨主政12年，博阿凱在立法機構亦享有聲譽，維阿很難在前者缺席的環境中推行新政。

三是兌現競選承諾。當務之急是重塑政府形象、整治腐敗，而根本性挑戰是發展經濟、改善民生。

目前，賴比瑞亞15歲以下人口比重達44.3%，教育、衛生、就業、糧食安全領域壓力巨大。2017-18財年國家預計財政收入5.27億美元，其中可用於公共項目支出部分僅五千萬美元。3月，聯合國維和部隊將撤離賴比瑞亞，結束歷時十四年的維和使命。新政府屆時要獨自扛起維穩重任。吸引外資、重振經濟或許是最現實的出路，這對維阿與賴比瑞亞人民都將是全新的考驗。