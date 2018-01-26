印尼駐俄大使：希望8月前獲得至少一架蘇35戰機北京新浪網 (2018-01-26 07:04)
中新社莫斯科1月25日電 (記者 王修君)當地時間1月25日，印度尼西亞駐俄羅斯大使普里亞迪表示，希望於8月前獲得至少一架俄羅斯蘇35戰機。
普里亞迪當天在莫斯科對外界表示，印尼將就採購11架俄蘇35戰機一事與俄羅斯很快簽訂合同。「此事沒有任何問題」。
據印尼媒體援引印尼空軍高級官員的話說，俄羅斯向印尼供應11架蘇35戰機的合同將在今年一月份簽署。
普里亞迪說，8月17日是印尼獨立日，希望能在8月前獲得至少1架蘇35戰機。
蘇35是俄最先進的多功能戰鬥機之一。2016年底，印尼決定向俄購買蘇35戰機，以替換老舊的美製戰機。
2017年8月，俄羅斯技術集團與印尼簽署了合作備忘錄。根據該備忘錄，印尼向俄購買11架蘇35戰鬥機的部分貨款將用棕櫚油、茶和咖啡等實物來支付。
印尼現役裝備中既有俄制武器，也有西方國家生產的武器。目前除了蘇35戰機外，印尼還對俄制潛艇、水陸兩棲飛機以及直升機等裝備表現出採購意向。(完)
責任編輯：劉船
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