今天我們要學的詞是 loophole. Loophole is spelled l-o-o-p-h-o-l-e, l-o-o-p-h-o-l-e. Loophole 名詞,漏洞。Experts say a loophole in the new U.S. tax law could allow multinational corporations to avoid paying billions of dollars in taxes on their overseas profits. 專家指出,美國新稅法裡的一大漏洞會讓跨國大公司少交數十億美元的海外盈利所得稅。China has banned non-bank financial institutions from channeling funds into the property and infrastructure sectors, closing a major loophole for non-traditional financing.中國禁止非銀行金融機構對房地產和基礎設施部門投放資金,堵住了非傳統融資的一個重要漏洞。



好的,我們今天學習的詞是loophole, loophole, loophole ……以上新聞美語即時通由美國之音和中廣新聞網聯合製播,謝謝收聽。