東北風轉強 北東濕涼 沿海強浪中廣新聞網 (2018-01-26 07:01)
今天（２６日）東北季風再增強，北部及東半部降雨機率提高，尤其基隆北海岸及東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，提醒北部及東半部地區的民眾外出記得攜帶雨具，中南部則維持穩定天氣。
溫度方面，各地清晨低溫約１５至１９度，白天在基隆北海岸、大臺北及宜、花雲量多且有降雨，預測高溫方面，北部及宜、花高溫約１７至２１度，較昨天持續下降，其他地區約２３至２８度，整體來說各地晨間及深夜都還是頗具涼意，另外，中南部日夜溫差較大，早出晚歸及南來北往的朋友，請適時添加衣物以免受涼。
此外，今天東北風增強，臺南以北、東半部、恆春半島及各離島沿海空曠地區及鄰近海域易有９至１１級強陣風，臺灣（含各外島）沿海及鄰近海域也有較大風浪，海邊活動或海上作業請注意安全。
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
素面 西裝 背心．THE EMPORIUM 漸層．THE EMPORIUM 洋裝．THE EMPORIUM 上衣．THE EMPORIUM 外套．THE EMPORIUM．THE EMPORIUM 兩件式．THE EMPORIUM 點點
- 【大巨光】臉盆單孔單槍水龍頭(TD-08-1-ㄇ型)
- Lagostina樂鍋史蒂娜 ACCADEMIA LAGOFUSION頂級五層鍋系列2
- Love Sex Money 黑色V領抓摺無袖洋裝
- 契斯特-神戶8cm純棉日式床墊枕被組-單人3.5尺-花夢戀曲
- A.D.M.J. LOVE KITTY COVA-TOTE -PURPLE
- 【林內Rinnai】懸掛式烘碗機90公分(RKD-190UV)
- SEIKO精工 5號21石盾牌羅馬機械腕錶 7S26-04T0D SNKP17J1
- STAR WARS 帝國風暴兵+普拉斯馬隊長+黑武士 3D珍藏限量版公
- 收藏家大型除濕主機全功能防潮櫃系列 ADF-3100B
- Bernice-拜爾2尺工業風小茶几
日期定了！傅達仁將赴瑞士 穿當年「大紅西裝」走完人生【NOWnews今日新聞】
大學校花志願是當「超性感農夫」？網友：想播種灌溉【NOWnews今日新聞】
「結婚吧」年度熱搜排行 孕新娘擠進前二名【中央網路報】
終極一班熱血燃了12年！這些當年同學你還記得嗎？【網路溫度計】
尋找千萬得主 台水用戶9-10月千萬發票未領 【大成報】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》