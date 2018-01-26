北東降雨 溫度略降 沿海留意強浪中廣新聞網 (2018-01-26 07:01)
今天（２６日）東北季風再增強，北部及東半部降雨機率提高，尤其基隆北海岸及東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，提醒北部及東半部地區的民眾外出記得攜帶雨具，中南部則維持穩定天氣。
溫度方面，各地清晨低溫約１５至１９度，白天在基隆北海岸、大臺北及宜、花雲量多且有降雨，預測高溫方面，北部及宜、花高溫約１７至２１度，較昨天持續下降，其他地區約２３至２８度，整體來說各地晨間及深夜都還是頗具涼意，另外，中南部日夜溫差較大，早出晚歸及南來北往的朋友，請適時添加衣物以免受涼。
此外，今天東北風增強，臺南以北、東半部、恆春半島及各離島沿海空曠地區及鄰近海域易有９至１１級強陣風，臺灣（含各外島）沿海及鄰近海域也有較大風浪，海邊活動或海上作業請注意安全。
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