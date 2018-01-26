受惠於一月上旬的接連大雨，原本供水吃緊的竹苗地區，水庫有明顯進帳，尤其供應竹科用水的寶二水庫，目前有效蓄水率已衝到八成五。水利署即日起解除新竹地區一階段限水措施。不過原本每天供應新竹三萬公噸的苗栗永和山水庫，犧牲小我的結果，就是蓄水率只有五成七，也因為苗栗的供水壓力未除，苗栗仍維持一階段限水。（彭清仁報導）



去年底竹苗地區缺水情況嚴重，尤其新竹地區狀況最明顯，寶二水庫一度蓄水量跌到只剩四成一。由於竹科用水量相當大，水利署也分別從石門水庫與永和山水庫調度水源，每天十三萬噸原水，紓解新竹地區缺水問題。而竹苗地區也因缺水嚴重，甚至農灌為主的明德水庫，蓄水率更跌到只剩下一成八，水利署也對竹苗地區實施一階段限水措施。



幸好一月上旬竹苗地區接連降下大雨，才使得水庫進水量大有進帳，供應竹科的寶二水庫，有效蓄水率一路上衝，目前已來到八成五，也逐漸逼近滿水位，水公司也決定即日起解除新竹地區的一階段限水。不過原本每天支援新竹地區三萬噸原水的永和山水庫，犧牲小我的結果，有效蓄水率回升較慢，只有五成七；明德水庫蓄水量則是四成二，在供水壓力沒解除的情況下，苗栗地區還是維持一階段限水。至於明德水庫水位回升有限，經濟部在二月份可能公告明德水庫灌溉區為停灌區，農民一期稻作也要有休耕的心理準備。



