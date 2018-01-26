竹縣藍營黨內初選熱鬧滾滾 副議長看板引聯想中廣新聞網 (2018-01-26 07:01)
年底新竹縣長選舉，國民黨除了已宣佈參加初選的立委林為洲、副縣長楊文科之外，原本一直按兵不動的副議長陳見賢，最近大動作在全縣豎立卅面的大型拜年看板。雖然陳見賢仍不鬆口，但和前一陣子地方人士連署支持陳見賢的動作相連結，陳見賢極有可能也投入初選。也使得國民黨新竹縣長黨內初選，更加熱鬧。（彭清仁報導）
新竹縣一向是藍營的鐵票區，縣長的提名作業已公佈採全民調，表態參加初選的除了國民黨立法院黨團書記長林為洲之外，副縣長楊文科也加大動作開始跑基層。但身兼黨部主委的副議長陳見賢，最近則是在全縣豎立卅面大型拜年看板，祝大家新年快樂。
由於之前地方民代連署，向黨中央建議直接提名陳見賢代表國民黨參選新竹縣長，只是黨中央的遊戲規則已公佈，如果陳見賢要參選，大可直接參加初選，在連署沒有具體結果後，陳見賢的拜年看板，也讓人有所聯想，陳見賢也極有可能投入縣長初選，也讓選情開始加溫。據了解，立委林為洲因為曝光度高，學經歷俱佳，對於初選則是穩紮穩打，廣告文宣也主打清新的形象，頗能獲選民青睞，最近林為洲也推出一式三份的柴犬紅包袋，相當的搶手。至於副縣長楊文科，除了勤走基層之外，也把握機會增加曝光度，還請來科技界大老們來站台，聲勢也有急起直追的趨勢。
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