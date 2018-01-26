（中央社記者許秩維台北26日電）大學學測今天登場，今年共13.6萬名考生報考，大考中心提醒，今年不印准考證，考生須攜帶身分證等有效證件正本應試，否則可能被扣該節考試成績1級分。



大學入學考試中心舉辦的107學年學科能力測驗訂於1月26日、27日舉行，今年共13萬6465人報考，今天上午考社會，下午考數學和國文（選擇題），國文（選擇題）考試時間為80分鐘，社會和數學考試時間為100分鐘。



大考中心於107學年起取消製發學測准考證，改寄發考試通知，考試通知為非必要文件，但考生入場時必須攜帶身分證（或有照片健保卡、居留證、護照、駕照等其中之一）正本應試，學生證、無照片的健保卡或證件影本都屬於無效證件。



大考中心提醒，考生若入場應試時未攜帶有效證件，且至當節考試結束鈴聲響畢未送達指定地點，則屬違反試場規則，將扣減該節考試成績1級分。



根據大考中心資料顯示，每年都有許多考生因手機或手錶發生聲響造成違規被扣分。大考中心指出，考生最好先取出手機電池或關機，同時解除鬧鈴設定，以免發出聲響，而學測也禁帶有通訊功能的智慧手錶、手環等穿戴式裝置入場。



大考中心表示，如果學測考試期間氣溫下降，考生可視個人需求，自行攜帶口罩、手套、圍巾、非電子式的傳統暖暖包等保暖物品入場，但穿戴以不影響辨識面貌為原則，且須配合必要檢查。1070126