記者林貞平／台中報導

為促進台日知識交流及文化教育推廣，「 新北市國際知識交流振興協會」邀請日本教育推廣單位合作辦理「SHOW出我們這個世代」聯合展演會，邀集台中市卓蘭、新社、 弘文三所高中，及豐原高商、僑泰高職及東勢高工等6校12個演唱及熱舞社團，於週日28號下午在葫蘆墩文化中心帶來歲末歌舞饗宴，下午2時開放民眾免費入場欣賞。

「SHOW出我們這個世代」由日本Edu8 Japan、語言學校、視覺藝術學院、設計學院、HBA等單位聯合贊助，演出當天HBA石崎會長以及東京語學學校校長親臨會場與同學互動，更為台日交流增添風采。演出後現場觀眾並可參加抽獎，有機會得到日本來回機票、平板電腦以及遠從日本手攜來台的神祕禮物， 歡迎台中民眾一起共襄盛舉。