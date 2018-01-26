記者吳順永／台南報導

「蜜棗」每年12月至隔年3月為盛產期，其外皮呈黃綠色最可口，甜度高、口感香脆、皮薄多汁，如放再冰箱可保存7天左右，因含有豐富維它命，是健康優質水果，而高雄燕巢區生產蜜棗最有名之一，是秋冬季節最佳選擇鮮果，正是品嚐享用的最佳時鮮果。

農曆春節將至，正是「茂谷柑」成熟採收期，體型小顆、扁圓型，果皮橙黃、皮薄多汁，其含有豐富維它命是高級纖維水果，柑橘類在諧音上有大吉大利，深受消費市場喜愛，不少消費者在農曆年購買用來拜拜品嚐或當做伴手禮是最佳選擇，品嚐正是時候。

1/27-28上午08：30旭明土雞、烏骨雞原價250元/隻200元/隻，售完為止。生雞爪原價140元/包(斤)，促銷價格90元/包(斤)、250元/3包，售完為止。

09：00鹿草蔬菜班青花菜原價50元/粒，促銷價格40元/粒、100元/3/粒售完為止。

09：30燕巢果樹班蜜棗原價400元/盒(5斤)，促銷價格300元/盒、500元/2盒，售完為止。群綠狗尾草湯汁原價80元/包，促銷價格60元/包(1,000cc)，每日限30包。新營區農會新瀛香米、台稉16號米、台南16號米(臺南越光米)促銷價格300元/包（2公斤）買一送一售完為止。

10：00蔴荳農場原味糙米茶、原味黑豆茶大泡包原價250元/包(15小包)，促銷價格250元/包，再買一送一，售完為止。南投農特產茂谷柑原價40元/斤。促銷價格100元/包(4斤)，每日限40包。

此外；蔴荳農場許益堂家族精心製成的「柚子蔘」、薑母茶等產品，以及由農會輔導研發的牛蒡茶、養生麵條等產品，全部特價提供大台南鄉親享用。

由大白柚製成的「柚子蔘」，遵古法，經九蒸、九晒、九烘熬製，香醇的喉感，贏得許多老主顧的讚賞，口含「柚子蔘」，生津解渴，口氣芬芳，感冒咳嗽，喉嚨不舒服皆可食用，請前往假日農市免費試吃。

展售地點：台南市林森路一段276號(台南監理站旁、大東夜市現址)，備有汽、機車停車場。