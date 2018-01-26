大甲鎮瀾宮媽祖錢母供不應求 信眾索求踴躍恐將缺貨台灣好新聞報 (2018-01-26 06:40)
記者陳榮昌／台中報導
寒冬歲未，冷鋒一波波過境台灣呈冷颼颼情況，但前往大甲鎮瀾宮參拜媽祖的遊客卻源源不絕。由於廟方今年推出二種版本的媽祖「錢母」，被視為有媽祖保佑賺錢及典藏之價值，致十分搶手，可說供不應求。
鎮瀾宮每年出板與媽祖相關的信仰物或裝飾品，由於都經過媽祖前香爐煙薰，祈求媽祖保佑平安，致樣樣都受到信眾的喜愛。今年狗年在廟方精心研究後打造有媽祖保佑及增加賺錢量的「錢母」，一面有媽祖神像、另一面是狗來旺倆只一對，二個版本中，其中一只狗像是銀色打造，十分精美，掛在身上、車內、家中保平安或典藏都適宜。
鎮瀾宮從107年一月一日新年中推出後，在廟裡添油香錢五百元，廟方就送信眾兩個一對錢母，二十多天來可見添香油錢十分踴躍，有的為送子女或朋友保平安，一次添下二萬元香油錢，獲送四十對錢母的不在少數，而且電話查問不斷，也因錢母非常搶手，致造成金媽祖與銀色神犬錢母這版本，迄今已全部送完，祗剩兩只都金色這種。
據鎮瀾宮表示，今年推出媽祖金牌錢母，在設計上十分精細美觀，每盒一對都過媽祖香爐加持保佑，確實想要的信眾實在太多，致銀色版本的錢母已告送完，為了滿足信眾，廟方會考慮再與廠商商量增加數量，且另外版本也所剩不多，相信可能很快就送完。
有信眾表示，在農曆過年到元宵節期間，每天前來鎮瀾宮進香陣頭及遊客如潮，估計湧進數百萬香客拜大甲媽祖，主要是祈求今年家境平安、生意興隆，由於媽祖錢母有媽祖保佑信眾平安及大賺錢之願，深受大家喜愛，廟方應再迎製，勿讓拿不到的信眾失望。
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