記者謝敏政／嘉義報導

2018台灣燈會即將到來，今年燈會的吉祥物「嘉一郎」25日首度在嘉義縣政府的中庭對外亮相，現場也邀請到觀光局吉祥物「喔熊」及日本千葉縣的吉祥物「千葉君」，三大吉祥物可愛逗趣的外型讓現場的大小朋友為之瘋狂，直呼好可愛。

嘉義縣長張花冠、議長張明達、副縣長吳芳銘、議員林緗亭、黃金茂、新港鄉長林茂盛、鹿草鄉長楊秀玉、東石鄉長林佳瑩與「嘉一郎」一同邀請「喔熊」、「千葉君」與幼兒園小朋友們唱跳吉祥物的主題曲「光影235」，大家也紛紛搶著與吉祥物們合影，場面相當歡樂。

張花冠表示，吉祥物大使「嘉一郎」意義深遠，體現嘉義縣的精神與文化，是完完全全的嘉義魂，希望每位民眾都可以好好的認識「嘉一郎」以及嘉義，讓世界都知道台灣有一個充滿人情味的美麗地方；台灣燈會吉祥物「嘉一郎」的「蛋」生，寓意嘉義縣的新希望與光明，藉由燈會共同打造嘉義縣發展「起飛」的目標，活潑帶點萌的「嘉一郎」是隻雄性鳥，羽冠帶點白、紅色的大眼眶、鮮豔羽毛正是最明顯的特徵；「嘉一郎」的另一稱號叫「尬意哥」，其諧音象徵勤奮打拚的「嘉義人」，創造理念來自被列為台灣特有種的嘉義縣鳥藍腹鷴。「一」的象徵代表幸福第一、優質第一，為嘉義縣共同期盼的願景，並且肩負嘉義縣的文化觀光大使。

此外，縣府也為吉祥物特地打造主題曲「光影235」，把嘉義的景觀亮點「太平雲梯」、「故宮南院」、「高跟鞋教堂」等景點都寫歌詞中，節奏簡單輕快，十分好聽。

張花冠指出，此次燈會首創「水、陸、空」三棲藝術燈區，打破往年平面型燈會舉辦形式，透過光影變化帶給賞燈遊客視覺衝擊，誠摯邀請遊客到嘉義體驗最不一樣的臺灣燈會。

議長張明達表示，看到嘉義縣舉辦的台灣燈會「吉祥物」誕生與大家現面真可愛，這隻吉祥物是由「縣鳥」藍腹鷴進化而成的，希望能夠帶領嘉義縣的振翅高飛；台灣燈會不只是台灣的大代誌，也是嘉義縣十餘年來的大喜事，所以議會傾全力配合縣政府一起努力，縣長張花冠與縣府團隊，認真打拚用心要辦好這場燈會活動。相信透過這次燈會，可以讓世界看到台灣與嘉義，也是讓嘉義縣發展觀光，宣傳與推銷最佳機會。

張明達說，此次台灣燈會地點位於縣政府前方，太子大道到故宮南院之間， 燈區有五十餘公頃，自農曆大年初一點燈起，共二十四日，總統蔡英文也會在元宵當日來嘉義縣開燈，歡迎台灣所有的民眾，來嘉義縣看花燈， 選購嘉義縣品質優良的農特產品當伴手禮。