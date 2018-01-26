記者季大仁／新竹報導

春節連續假期疏運計畫自2月14日（星期三）至2月21日（星期三）止，共計8天，為方便旅客返鄉及出遊民眾，新竹區監理所已協調轄內公路汽車客運業，除加強車輛整備及行車前各項安全檢查外，並配合航空、高鐵、臺鐵及國道客運航班、列車及班車時刻發車，延長收班時刻並以機動加班方式，發揮接駁轉運功能，提升服務品質。

此次春節連假，為分散返鄉出遊的車流及人潮，新竹地區短途國道客運業者新竹客運，連假期間配合85折優惠，新竹往台北優惠票價為110元，新竹往台中優惠票價為130元，且為方便旅客返鄉過節及出遊，實施優惠日期提前自2月14日凌晨0時起至2月20日晚上24時止，請民眾多加利用。

另規劃至新竹地區主題樂園遊玩之民眾，可多加利用客運優惠套票，新竹客運「【5619】新竹-關西(經梨頭山)」、「【5653】 中壢－六福動物園(經車頭)」持當日購票證明至六福村購買門票享全票599元優惠、台聯客運公司「【5350】臺北市－小人國－六福村」至六福村、小人國，都有提供客運套票享好康活動。

除國道客運票價優惠外，在轉乘優惠部分，本次實施優惠舉凡搭乘國道客運及臺鐵後轉乘在地客運均可享有優惠，提供民眾搭乘後，使用電子票證轉乘在地公路客運基本里程或市區客運一段票免費措施(臺北市轄公車除外)，希望大家能夠多多使用公共運輸及培養轉乘習慣。另外，台灣好行部分，考量春節連假亦有大量之觀光旅遊人潮，將比照暑假提供32條路線實施電子票證半價優惠措施。

為了讓民眾快快樂樂出門，平平安安回家，連續假期的期間，新竹區監理所將會同警方加強於國道、重要道路、風景區等路段，實施路檢聯稽工作，以期平安順利完成疏運工作。

新竹區監理所林翠蓉所長提醒用路人，連假期間請勿酒後駕車並避免疲勞或服藥後駕駛車輛、以確保行車安全。