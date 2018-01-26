記者林重鎣／台中報導

南投80歲賴爺爺一生務農，約半年前出現頻尿與間斷性血尿症狀， 且解尿有灼熱並伴隨疼痛感，起先透過尿液檢查， 均顯示為泌尿道感染，經抗生素治療仍未見效，改採膀胱鏡檢查後， 竟確診為膀胱泌尿上皮細胞癌第一期，所幸配合醫囑積極治療後， 爺爺病情獲得控制，也避免出現摘除膀胱、背尿袋的後遺症。

醫院泌尿科主治醫師邱鴻傑表示， 賴爺爺過去身體硬朗，並無任何特殊病史，染病後， 先接受抗生素治療療程，但症狀均無改善，即便更換抗生素治療， 尿液中的白血球仍不斷增加，經膀胱鏡檢查，才診斷為膀胱腫瘤， 隨後進行「經尿道膀胱腫瘤刮除手術」， 確診為膀胱泌尿上皮細胞癌第一期，並配合局部膀胱化療藥物灌注， 才擺脫膀胱癌的陰霾，目前定期追蹤即可。

邱鴻傑指出，膀胱癌雖不在國人十大死因之列， 但每年初次診斷的人數已超過2千人， 且男性好發率為女性的兩倍以上，初期膀胱癌若能早期診斷、 早期治療，約75%接受「經尿道膀胱腫瘤刮除手術」 後仍可保留膀胱，一旦腫瘤侵犯膀胱肌肉層， 患者則需接受根除性膀胱全切除，以及膀胱造口或人工膀胱， 將會對生活造成極大影響。

邱鴻傑指出，前述手術係藉由膀胱鏡經尿道開口進入膀胱， 之後將膀胱的腫瘤組織刮除， 再合併接受局部膀胱化療藥物灌注治療，殺死術中被遺漏的癌細胞， 以提高治癒率，術後需於三個月內進行追蹤，確認癌細胞未復發後， 之後每三個月追蹤一次，兩年後改為每半年追蹤一次， 等五年期滿延長為每年追蹤一次，才能降低復發的機率。

邱鴻傑提醒，膀胱癌的危險因子包括抽菸、 長時間接觸農藥或化學染料製劑，以及重金屬中毒等， 平時可透過戒菸、多喝水、吃低脂飲食、 少吃加工肉品等方式降低罹膀胱癌的機率，若民眾出現血尿、 反覆性泌尿道感染，應及早就醫找出原因，以免延誤治療。