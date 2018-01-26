美國政府25日警告巴基斯坦，必須採取更多行動掃蕩塔利班(Taliban)以及哈卡尼網絡(Haqqani Network)恐怖組織。在此同時，美國財政部在制裁黑名單中增列6個人。

財政部表示，這6人中的5人被控為這兩個組織及其相關團體籌募資金，並提供設備和資源以協助恐怖活動。另外1人則是塔利班的軍事官員。

依據制裁令，任何在美國的公司或個人都不得與這些人進行生意往來。

美國財政部主管反恐和金融情報的次長曼德爾科(Sigal Mandelker)表示，財政部鎖定制裁的這6個人牽涉了對盟軍的攻擊、人口販運以及資助恐怖主義團體。

曼德爾科也表示，巴基斯坦必須和美國合作，停止給予塔利班以及哈卡尼網絡庇護所，並積極打擊他們的恐怖主義募款活動。