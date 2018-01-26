美國總統川普再度恐嚇，如果巴勒斯坦拒絕和談，他就要切斷金援。美國國務院證實，川普說的是美國現在對巴勒斯坦提供的經濟和安全援助。（夏明珠報導）



川普覺得巴勒斯坦不尊重美國，他說，既然巴勒斯坦對美國的付出毫不感激，美國又何必再付出。



因為不滿美國在耶路撒冷地位認定上，偏袒以色列，巴勒斯坦拒絕再接受美國調解和平。



前巴勒斯坦談判代表艾瑞卡特說，川普以為他可以用錢買到很多東西，但是巴勒斯坦的民族尊嚴是非賣品。



川普是在瑞士達佛斯的世界經濟論壇上，再批巴勒斯坦，他對巴勒斯坦主席拒見到訪的美國副總統彭斯很不高興。



他也是第一個用和談來綁援助的美國總統，感覺他有點洋洋自得，他說，錢就擺在桌上，但是除非巴勒斯坦願意坐下來談，否則他們就拿不到。



前一陣子，川普政府宣佈要把透過聯合國提供給巴勒斯坦的難民救助金，扣下一半，這回川普提到的的金援是另外的項目，美國一年大概給予巴勒斯坦兩億六千萬美元援助，以色列一年可以從美國那裡，拿到至少三十億美元。



