川普再度恐嚇要切斷對巴勒斯坦援助中廣新聞網 (2018-01-26 06:31)
美國總統川普再度恐嚇，如果巴勒斯坦拒絕和談，他就要切斷金援。美國國務院證實，川普說的是美國現在對巴勒斯坦提供的經濟和安全援助。（夏明珠報導）
川普覺得巴勒斯坦不尊重美國，他說，既然巴勒斯坦對美國的付出毫不感激，美國又何必再付出。
因為不滿美國在耶路撒冷地位認定上，偏袒以色列，巴勒斯坦拒絕再接受美國調解和平。
前巴勒斯坦談判代表艾瑞卡特說，川普以為他可以用錢買到很多東西，但是巴勒斯坦的民族尊嚴是非賣品。
川普是在瑞士達佛斯的世界經濟論壇上，再批巴勒斯坦，他對巴勒斯坦主席拒見到訪的美國副總統彭斯很不高興。
他也是第一個用和談來綁援助的美國總統，感覺他有點洋洋自得，他說，錢就擺在桌上，但是除非巴勒斯坦願意坐下來談，否則他們就拿不到。
前一陣子，川普政府宣佈要把透過聯合國提供給巴勒斯坦的難民救助金，扣下一半，這回川普提到的的金援是另外的項目，美國一年大概給予巴勒斯坦兩億六千萬美元援助，以色列一年可以從美國那裡，拿到至少三十億美元。
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
顏清標4兒媳全正妹 二兒子祕婚當爸 老婆竟是她【NOWnews今日新聞】
東北季風再增強 陸上強風特報【中廣新聞網】
男子性侵朋友妻後逃亡 因狂玩直播洩蹤被逮【NOWnews今日新聞】
台北燈節一波三折 陳景峻保證：一定不會比去年差【台灣好新聞報】