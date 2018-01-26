甩不掉政治黑手 是台大的悲哀 (繆宇綸新聞專題)



台大校長遴選委員會，日前選出中研院院士、前國發會主委，人稱「管爺」的管中閔為新任校長，大出各界意料，先前還有媒體繪聲繪影地分析指出，這次台大校長遴選，是「台大幫」和「中研院幫」對決的局面，前中研院長李遠哲在幕後操作棄保，以確保屬意人選上榜，遴選結果卻跌破許多人眼鏡。



管中閔在遴選過程中表示，現在國內高中生畢業後，直接到國外念大學，以每年20%的速度成長，這個現象他稱之為「全球化海嘯」、「少子化海嘯」，因為這海嘯不會只有一波，而是一波波層層襲來，最終造成不可逆的階層出走『所以我這邊有一個很清楚的策略，我稱之為「亞洲旗艦」，亞洲的高教需求強勁，學生流動增加，這就是台灣可能有的機會，真對亞洲高教市場的這些變動，許多國家都極力想要開發或爭取這樣的高教市場，因此有國家級政策......我們是用國際化方式，來回應台灣高教市場即將或已經出現的海嘯衝擊，也同時希望能爭取跟國際名校的深度合作，從學程、到合作成立學院，甚至成立分校，我們的目標是要能夠建立與時代，與社會變遷同步的學習機制，從而培養能夠因應未來的領導和中堅人才......』



管中閔並表示，大家很快就會發現，他是一個很好溝通的校長『我說他們就會發現我會是一個和以前不一樣的校長，不僅......他們講的只是溝通，他們會發覺我是一個......非常容易接觸，而且可以坐在一起討論問題的校長......』



管中閔剛當選校長時，大家只是驚嘆，或是提到管中閔學生時代專長是撞球和麻將，等到前往外島服役時才突然有所覺悟的故事，但在距離上任剩下一個星期的時候，突然出現他擔任獨立董事資訊未充分揭露的「爭議」，接著就是特定媒體發表義美總座要管中閔「漂亮轉申」的「獨家報導」，還有媒體用頭版頭條影射管中閔論文有疑似抄襲圖表的爭議，然後是監察院表示「關切」，立法院通過要求「釐清爭議」的主決議，每一箭都是衝著管中閔而來，回顧過去30年台灣校園追求自主的歷程，這些外部的「關切」不免令人啞然失笑。



回顧解嚴前後，台大學生成立「自由之愛」，爭取校園自治、教授治校，1988年終於爭取到學生直選學生會長，舉辦活動也不必先得到課外活動組核可；調查局當年進入清大校園，逮捕「獨台會」成員，更是引發侵犯校園自主的重大爭議案件。時至今日，如果校園裡發生社會案件，偵辦案件的警方也得在獲得校方同意的情況下，才能進入校園辦案，這些都是基於尊重校園自治的精神，但如今台大校長遴選委員會依照現有程序，選出管中閔為校長，難道只因為他不是部分人士透過棄保策略產生的屬意人選，或是因為管中閔曾經在國民黨政府擔任政務官，外界才突然知道他具有企業獨董身分，遴選過程就突然有了爭議？回想當年學者和政治人物對旺中案如何義憤填膺，視之為媒體言論自由的末日，如今卻對公廣集團的人事鬥爭沉默不語、置若罔聞，這些人突然關切起台大校長的遴選，很難不讓人聯想，這是去年「榮民榮眷基金會」董事長選舉過程的翻版，選舉結果出人意料，我就運作到翻案，選到我的人贏，才是「自由民主普世價值」？



『我都連講下台我都敢了，我還會在乎這點？作爺兒們的會怕這個？......』



真要推翻遴選結果，硬把管中閔「作」掉，以現在執政當局過去的紀錄，不是幹不出來，「管爺」也不會戀棧，但從遴選過程中傳出的棄保說法，以及遴選結果揭曉後，外界的關切和影射，顯示仍然有許多人想要把政治的黑手伸進校園，而且是選擇性地伸入校園，凡是合我意的就「校園自主」，不合我意的就加以「關切」，台大作為台灣排名最高，資源最多的大學，如果被政治力搞成臭不可聞的政治競技場，這將是台灣高教的悲哀。(資料照片)



