【大成報記者于郁金/臺南報導】南臺科技大學舉辦一年一度的僑、陸生春節師生聯歡餐會，7讓離鄉背景求學的僑生與陸籍學生齊聚一堂，感受農曆新年氣氛，提前相互慶賀農曆春節，由僑務委員會主任秘書張良民擔任嘉賓，副校長李坤崇與校內主管及80餘位僑、陸生同歡，於活動一開始即逐桌發送紅包，祝賀同學新年快樂，與會同歡的學生亦以家鄉話表達祝賀之意。南臺科大副校長李坤崇表示，南臺科技大學辦學績效深獲教育部、企業界及家長的認同，藉此使得畢業學生在畢業踏出校門之後，就有實力、能力面對與迎接多元的國際競爭，並開展絢麗豐富的人生，勉勵學生在學階段能認真學習，也肯定僑委會對僑生照顧不遺餘力。僑務委員會主任秘書張良民致詞時，勉勵同學認真學習與畢業後留臺工作。張良民表示，非常肯定學校為照顧來臺就讀的僑生與陸生所付出的關懷與照顧，從此次精心準備的春節聯歡餐會來看，可以感受到主辦單位貼心的安排， 讓參與活動的同學在寒假離校返鄉前夕，提前感受到過節的氣氛。此次春節聯歡餐會的主持人，分別由僑生與陸生組合而成，也因為文化與習慣的不同撞擊出許多會場的花絮，增添了活動的趣味；餐會中穿插摸彩活動，分別由副校長李坤崇及與會師長上台為同學抽出各項精美禮品，隨著獎項愈來愈大，莫不摒息以待，最後僑陸生春節聯歡餐會在歡慶新年祝福與歡樂氣氛下落幕，學生們相互祝福新的一年十犬十美，平安順利、喜氣洋洋。