【大成報記者于郁金/臺南報導】近年來，產學合作、拉近學用落差是技職教育最重要的目標之一；嘉南藥理大學環境永續學院、休閒暨健康管理學院，特別設計「問題導向學習」(problem-basedlearning,PBL)課程，帶領同學實地踏察、訪問企業，深入瞭解業界實務，並應用在校所學發現產業問題，提出對策，日前於校內展出如智慧植裁、創新銀髮桌遊等課程成果，獲得業界好評。環境永續院由環境資源管理系盧明俊、葉仲超老師帶領大四同學，以環境變遷與永續發展之企業社會責任為主軸，針對環境驗證機制、企業社會責任驗證、全球環境等三大核心議題，培養學生做中學、學中做之核心理念，以實際案例引導學生討論企業如何進行ISO14001、GRI G4等國際規範進行實務性的學習；師生在一學期間，遍訪臺南市金華社區、岱稜科技、南茂科技等不同社區與企業，1月初舉辦成果展，展出學生手繪的學習手冊、環境問題導向繪圖本、模擬企業社會責任報告書以及成果海報，並邀請校外業界人士及學者擔任專業評審，針對學生在整學期的學習成果給予專業建議。環境永續學院院長萬孟瑋表示，「問題導向學習」是嘉藥大力推動的教學方式，能夠有效拉近「產學落差」，也經常能由新生代的同學們以嶄新的眼光，看待業界面對的問題，也有助於業者消除盲點。期盼同學們發揮所學，協助解決環境實務問題。休閒暨健康管理學院則組成「跨界休閒．共生教學」教師專業社群，開設一套8學分的跨域課程，共有休閒系、醫管系及老服系等76位學生參與，也利用一學期時間，走訪仙湖農場、臺南市立醫院、奇美醫學中心、遠傳電信、世傑旅行社、財團法人樹河社會福利基金會、薰衣草森林公司，組成15個團隊針對業界問題提出解決方案，在1月中舉辦「創新創意發想設計大獎暨PBL問題導向課程成果展」，展出同學成果，如高齡健康促進活動設計、因應預防延緩失能的銀髮桌遊實品、創意旅遊產品設計等。銀髮桌遊指導老師林秀碧指出，來自不同科系的同學組成的團隊相互激盪創意，從促進認知、運動、社交等的角度出發，發想出以形狀、顏色和數字組成的桌遊，可以2人操作，也可多人操作，更可單獨個別以手、腳，或手腳併用同學們一套桌遊可以發展出八種玩法、十多種教案，非常具有創意和實用性。休閒學院院長董志明指出，社會科學領域課程難有發明或創新實品之產出，「問題導向學習」課程便是希望藉跨專業的學習，改變思考窠臼，激勵學生系統思考，透過產、官、學三方共構教學內容，針對業界問題衍生創新創意，提出問題解決對策。