【大成報記者羅蔚舟／平鎮報導】經過五十幾個小時的烘焙教學訓練課程之後，一顆顆雪白色且夾帶夏威夷豆及蔓越莓的牛軋糖就此成型，在桃園市百貨食品銷售員職業工會及桃園市餐盒製作包裝運送工職業工會的贊助下，近百台斤的牛軋糖，全數捐給低收入會員、樂活育幼院及國際兒童村，讓弱勢朋友在農曆過年前夕，感受到一股甜蜜的溫暖。透過簡易的包裝，看似專業的牛軋糖成品，並非來自糖果工廠或是專業的烘焙坊，而是來自桃園市百貨食品銷售員職業工會弱勢勞工的愛心，藉由這個溫馨的活動，讓愛心可以不斷的傳遞到整個社會，或可能被遺忘的家庭之中， 讓社會每個角落都充滿愛的能量、愛的氛圍。桃園市百貨食品銷售員職業工會理事長徐癸榮表示，為培養弱勢勞工的第二專長，桃園市百貨食品銷售員職業工會透過桃園市政府補助以及自辦一系列勞工教育烘焙實作課程，讓勞工朋友有烘焙的技藝，等勞工朋友都習得烘焙技藝之後，最後將所學的技藝如實的發揮，進而回饋社會。今天這場「以愛之名．讓愛啟航」的公益活動，我們除了看到弱勢勞工的手藝之外，其實也看到他們的自信，讓弱勢勞工體會到，原來憑藉學習，自己的雙手也可以製作出如此精美的牛軋糖，當這群弱勢的勞工朋友看到授贈者滿臉的笑容，也象徵一種成就。桃園市百貨食品銷售員職業工會理事長徐癸榮說，自小家境清寒，沒有辦法學習烘焙技術，透過勞動部勞動力發展署桃竹苗分署產業人才投資方案以及桃園市政府補助得以學習烘焙技藝，希望將所學技藝免費傳授給清寒弱勢的勞工及家庭。感謝勞動部勞動力發展署桃竹苗分署產業人才投資方案法式西點蛋糕製作班以及異國料理烘焙手作班的劉婉真老師及學員與工會會員一同參與，讓今天這場活動可以圓滿順利，未來職業工會希望能在市府的經費協助下，開設更多的課程給弱勢勞工，並鼓勵他們將所學回饋社會並且扶助弱勢族群，幫助需要幫助的人。宏願天使希望基金會祕書長袁慧心也和徐理事長ㄧ起前往關心孩童們，也期盼社會大衆能行有餘力關心週遭弱勢族群，愛傳承、傳承愛。（圖／在桃園市百貨食品銷售員職業工會及桃園市餐盒製作包裝運送工職業工會的贊助下，近百台斤的牛軋糖，全數捐給低收入會員、樂活育幼院及國際兒童村，讓弱勢朋友在農曆過年前夕，感受到一股甜蜜的溫暖。）