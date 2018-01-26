【大成報記者于郁金/連凱斐/臺南報導】史上最炫最酷的糖Bar子酒吧回來啦！經過2個多月時間的調整，糖Bar子夾帶著一股「你中有我 我中有你」的氣勢與樓上鄰居「糖衣影像裝置、透明攀岩競技」一起強力出擊！十鼓仁糖文創園區，為一座集國際鼓樂及極限體驗的複合式文創園區，更創高峰推出全台首創9米高全透明雙面室內攀岩牆，讓勇於挑戰的朋友們又多一項新選擇。十鼓文創表示，全新推出的攀岩競技室內透明牆是由紐西蘭設計，使用強力鋼構作為基底，承重幾百公斤的重量都沒問題，而透明強化玻璃牆面除了增加挑戰難度及刺激感，也提供給參加競技挑戰的朋友可以觀察對手的進度提高競爭性，攀岩競技牆高9米建構在仁德百年製糖工廠的糖箱打包區，融合了糖箱打包區的機械蔗糖乾燥流程中的輸送帶成為光雕背景，挑戰攀岩競技除了需要使用攀岩技巧外還必須克服垂直上爬越爬越高的恐懼，卻增加了競技競賽的體驗樂趣；為了提昇體驗民眾的安全性，園區還特別耗資購入戶外體驗專用「安全緩降體驗設施」，安全等級更高於室內專用設施，在該項設備的體驗同時，讓民眾即使在技巧上或體力上無法負荷之時仍能使之緩慢降落。舊糖廠的糖箱打包區結合了最新的攀岩競技設備後，與原有的室內射箭場(以製糖過程中糖晶製糖設備中圓形設備大小尺寸為靶心)、具備國際美學風範的糖衣影像裝置以及一樓的糖Bar子酒吧，不怕風不怕雨，讓民眾想要體驗極限運動總算能夠風雨無阻了！是雨天的最佳室內體驗場。「十鼓攀岩競技 極限活動」即日起開放試營運，希望在農曆春節十鼓節期間能夠吸引大批粉絲前往體驗，更特別的是該項體驗設施只要憑入園門票就可以免費體驗，回饋遊客長久以來對十鼓及園區的支持。十鼓文創表示，設施開放報到時間為上午9時30分至下午16時30分及下午18時10分及20時30分(週一夜間期間不開放)；而全透明攀岩牆是由「紐西蘭 Clip’n Climb international」所設計、安全緩降器產品是由獲得I FSC國際運動攀岩總會OFFICIAL SPEED BELAY獎項的「美國PERFECT DESCENT AUTO BELAY」所設計製造，通過「德國技術監督協會(TÜV)」之高空下降設備項目中的EN341，而設施也在開放前特別由國內專業團隊經過多次的反覆操作與測試，此設施於到達定期時間(2年)上限前會請專業技師檢測設備狀況等作業。註:◎EN341：2011：Class C(Personal fall protection equipment-Descender devices for rescue)(個人防墜落設備-拯救型裝置)十鼓文創表示，另基於安全因素考量，設施使用也有嚴格限制，適用條件如下，更多注意事項請參考「攀岩競技使用須知安全守則」：1、體重：11.5公斤~140公斤。2、未滿以上條件者園區有權得以拒絕使用。3、如您的身體狀況有特別要注意的地方，請務必事先告知指導員；如高血壓、心臟病、腦溢血、氣喘、先天性癲癇、孕婦、骨質疏鬆、高度近視、習慣性脫臼、酒醉行為者或明顯意識不清、剛接受手術或其他突發性疾病患者不得體驗。4、無正確裝置確保及專職教練在場指導時，嚴禁擅自使用設施，請勿影響確保教練或妨礙他人體驗，經教練認定有危害安全、妨礙他人之情事，教練有權得以終止設施體驗。臺南扛霸子？糖Bar子酒吧！十鼓文創表示，歡迎各位舊雨新知來看夜景享受糖Bar所帶給您的美好氛圍《營業時間：週三到週五下午13時20時30分、週六及週日下午13時30分至21時，週一、週二為公休日》；慵懶的氛圍、輕盈的音樂、微暗的燈光、微醺的夜晚，三五好友小聚小酌的好選擇，難得的緩慢，盡情享受靜謐的好地方～糖Bar子Sugar Bar品味難得的工業風、品嚐專屬設計打造的新空間，音樂、慵懶、放鬆、美食、飲品，多種願望一次滿足，最浪漫的夜間休閒好去處，是生日或紀念日相聚會的好所在。(據說現場還會贈送神秘小禮物喔！）座落於臺南仁德百年製糖老工廠的糖Bar子，是一個結合 輕食、調酒(含酒精飲料)、調飲的純正工業風酒吧，是十鼓文創持續改造開發的最新作品，酒吧空間原為車路墘糖廠的打包室，現場留有當初打包糖的金屬大型機具，並且加入溫暖的實木材質(日本柳杉)，將冷酷的金屬機具們轉化為桌椅；刻意保留的糖廠打包室空間採用透明玻璃圍塑，除了將原空間的美感毫無破壞的保留下來更期待讓進入這空間的人們 能夠認識她的美，開放式的空間與設計讓調酒、品酒的過程成為一種表演。(喝酒不開車、開車不喝酒)十鼓文創溫馨小提醒：享受微醺的樂趣後，別忘了小歇片刻，並且注意喝酒不開車、開車不喝酒喔！