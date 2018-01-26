【大成報記者羅蔚舟／新竹報導】

新竹市監理站表示，將於107年2月7日在監理服務網進行新式自用小型車及電動機車專屬號牌第2次號牌網路競標，至於網路競標日期自107年2月7日10時至107年2月9日10時迄。



新竹市監理站表示，參加競標條件、繳交投標金方式及相關規定，歡迎至監理服務網查詢，以維護自身權益。(網址http://www.mvdis.gov.tw)



1.新式自用小型車代號「AYA」第二級，號牌號碼：2233、2255。

2.電動550cc以下大型重型機車代號「EMB」第二級，號牌號碼：1155、1166、1177、1188、1199。

3.電動普通重型機車代號「EMJ」第一級，號牌號碼：3333、5555、6666，第二級，號牌號碼：3355、3366、3377、3388、3399、5566、5577、5588、5599、6677、6688、6699、5678、6789。

4.電動普通輕型機車代號「EWC」第一級，號牌號碼：1111、2222，第二級，號牌號碼：1122、1133、1155、1166、1177、1188、1199、2233、2255、2277、2288、2299。

