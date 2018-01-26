窄頻廣域物聯網成新藍海 資策會率先自主研發國內首套NB-IoT解決方案拚商機大成報 (2018-01-26 04:05)
家中的電錶、水錶和瓦斯錶不用抄錶就能自動聯網回傳，路燈依照季節、區域、時段即可自動調整燈光，甚至聯網回報檢修；這些情景其實不需要等5G上路，現在透過NB-IoT窄頻廣域物聯網技術就有機會實現了！
█NB-IoT窄頻廣域物聯網 提前實現快速聯網時代
全球物聯網商機龐大，根據資策會產業情報研究所(MIC)預估，全球物聯網市場產值至2020年，將達到1.45兆美元！傳統的4G網路已無法滿足大量設備聯網需求，距離5G佈建完成又有一段漫漫長路要走，窄頻廣域物聯網NB-IoT(Narrow-Band-IoT)技術應運而生，以其廣覆蓋、大連結、低功耗、低成本為其特性，迅速成為全球資通訊大廠及運營商的新寵兒。
為使國內產學業界瞭解電信通訊產業的發展，國立交通大學自今(25)日起至1月27日(六)於淡水漁人碼頭福容大飯店舉行「2018全國電信研討會暨科技部消息理論與通訊春季研討會」。資策會智慧系統研究所(系統所) 在經濟部技術處科技專案計畫支持下，特別於現場實機展出「NB-IoT解決方案」。
█資策會完成國內首例自主研發窄頻物聯網(NB-IoT) 實際展示物聯網應用情境
資策會系統所先進通訊系統中心馬進國主任表示，資策會於去(2017)年完成台灣首例窄頻物聯網(NB-IoT)基站與終端設備開發測試，也是我國唯一自主研發之窄頻廣域物聯網(NB-IoT)技術。
此次展示係SDR自主平台為主，整合聯網通訊晶片模組、NB-IoT終端、NB-IoT基站、vEPC以及應用軟體與服務等，藉由智慧魚塭之情境，展示NB-IoT進行水質、水位、水溫監控等聯網應用，為有心投入廣域物聯網之技術與應用提供完整NB-IoT系統整體解決方案，促進廣域物聯網產業之應用與發展。
█各國爭相佈建NB-IoT 台灣積極研發迎向物聯網世代
放眼全球，佈建NB-IoT場域已成為各國布建廣域物聯網之潮流，澳洲國有水公司預計將現有3G的解決方案轉換為窄頻物聯網NB-IoT技術、新加坡港務局－預計將窄頻物聯網NB-IoT技術使用在船隻及港口管理、中國深圳天然氣公司則將運用此技術在智慧型公共設備；而南韓預計應用於智慧停車、天然氣和水表。
未來資策會將依據3GPP標準的演進，持續精進窄頻物聯網(NB-IoT)基站軟體成果、加速硬體平台整合，並與國際大廠設備進行互通性測試，將研發成果技轉予我國廠商，擴散技術能量以提升我國無線通訊產業之國際地位與價值，協助產業佈局物聯網世代之全球商機。
（圖由資策會提供／資策會系統所藉由智慧魚塭之情境，展示NB-IoT進行水質、水位、水溫監控等聯網應用，提供完整的NB-IoT系統整體解決方案，促進廣域物聯網產業之應用與發展。）
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