【大成報記者羅蔚舟／竹科報導】家中的電錶、水錶和瓦斯錶不用抄錶就能自動聯網回傳，路燈依照季節、區域、時段即可自動調整燈光，甚至聯網回報檢修；這些情景其實不需要等5G上路，現在透過NB-IoT窄頻廣域物聯網技術就有機會實現了！█NB-IoT窄頻廣域物聯網 提前實現快速聯網時代全球物聯網商機龐大，根據資策會產業情報研究所(MIC)預估，全球物聯網市場產值至2020年，將達到1.45兆美元！傳統的4G網路已無法滿足大量設備聯網需求，距離5G佈建完成又有一段漫漫長路要走，窄頻廣域物聯網NB-IoT(Narrow-Band-IoT)技術應運而生，以其廣覆蓋、大連結、低功耗、低成本為其特性，迅速成為全球資通訊大廠及運營商的新寵兒。為使國內產學業界瞭解電信通訊產業的發展，國立交通大學自今(25)日起至1月27日(六)於淡水漁人碼頭福容大飯店舉行「2018全國電信研討會暨科技部消息理論與通訊春季研討會」。資策會智慧系統研究所(系統所) 在經濟部技術處科技專案計畫支持下，特別於現場實機展出「NB-IoT解決方案」。█資策會完成國內首例自主研發窄頻物聯網(NB-IoT) 實際展示物聯網應用情境資策會系統所先進通訊系統中心馬進國主任表示，資策會於去(2017)年完成台灣首例窄頻物聯網(NB-IoT)基站與終端設備開發測試，也是我國唯一自主研發之窄頻廣域物聯網(NB-IoT)技術。此次展示係SDR自主平台為主，整合聯網通訊晶片模組、NB-IoT終端、NB-IoT基站、vEPC以及應用軟體與服務等，藉由智慧魚塭之情境，展示NB-IoT進行水質、水位、水溫監控等聯網應用，為有心投入廣域物聯網之技術與應用提供完整NB-IoT系統整體解決方案，促進廣域物聯網產業之應用與發展。█各國爭相佈建NB-IoT 台灣積極研發迎向物聯網世代放眼全球，佈建NB-IoT場域已成為各國布建廣域物聯網之潮流，澳洲國有水公司預計將現有3G的解決方案轉換為窄頻物聯網NB-IoT技術、新加坡港務局－預計將窄頻物聯網NB-IoT技術使用在船隻及港口管理、中國深圳天然氣公司則將運用此技術在智慧型公共設備；而南韓預計應用於智慧停車、天然氣和水表。未來資策會將依據3GPP標準的演進，持續精進窄頻物聯網(NB-IoT)基站軟體成果、加速硬體平台整合，並與國際大廠設備進行互通性測試，將研發成果技轉予我國廠商，擴散技術能量以提升我國無線通訊產業之國際地位與價值，協助產業佈局物聯網世代之全球商機。（圖由資策會提供／資策會系統所藉由智慧魚塭之情境，展示NB-IoT進行水質、水位、水溫監控等聯網應用，提供完整的NB-IoT系統整體解決方案，促進廣域物聯網產業之應用與發展。）