（中央社洛杉磯25日綜合外電報導）美國職籃NBA明星週下個月登場，金州勇士明星後衛柯瑞將再次缺席3分球大賽，他計畫等到明年明星賽在家鄉北卡羅來納州的夏洛特舉行時，才參賽展示神射功力。



路透社報導，柯瑞（Stephen Curry）由2013到2016年都參加3分球大賽，2015年並贏得冠軍，但去年就放棄參賽。



他接受ESPN訪問時，談起回夏洛特（Charlotte）才將參加3分球比賽的想法，他說：「那才有意義。」



投效NBA僅9年的柯瑞是歷來投進最多3分球的神射手之一，本季的長射命中率達到42%。



柯瑞的隊友湯普森（Klay Thompson）則將連續第4年參加3分球大賽，他在2016年的比賽曾經技壓柯瑞。



據ESPN報導，今年將參加競技的還包括邁阿密熱火後衛艾靈頓（Wayne Ellington）、華盛頓巫師後衛畢爾（Bradley Beal）、鳳凰城太陽後衛布克（Devin Booker）。克里夫蘭騎士前鋒洛夫（Kevin Love）23日表示，他也許會接受邀請參賽。（譯者：林治平）1070126