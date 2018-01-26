兒童青少年成人 百人齊獻唱《兒童彌撒》 透過歌聲將愛緜延 讓溫暖傳遞大成報 (2018-01-26 03:55)
愛唱歌手合唱團2013年成立於台中，取名「愛唱」就是各個團員很愛唱歌，藝術總監暨指揮為聲樂家林慧芬老師。而這些愛唱歌手成員是什麼人？有老師、教授學者、設計師、上班族、科技業、醫護界、演藝人員…等，成員色彩紛呈，凸顯了台灣社會的多樣性、也表現了立團宗旨的愛與包容。但正是因為合唱，這些不同職業和身份的人們才能跨世代的融合。
自創團以來，愛唱歌手逐年規劃「因愛而唱」系列音樂會，結合合唱之美與慈善關懷，齊力闡揚合唱藝術固有的友愛精神；尤其「因愛聚合、以唱為樂」是愛唱歌手的成立宗旨，也是團員們堅信的藝術社會責任。因此合唱團期許用充滿力量的音樂，為這個冷漠的社會注入生氣，帶來一些溫暖，讓這個社會再度因為愛而發光。
合唱團透露，除了持續進行校園巡演、推廣合唱外，也藉由教會獻詩的機會、深耕在地社區，讓民眾有機會藉由宗教聚會認識殿堂的合唱音樂、美化人生。
2015年全團更自費前往花蓮，獻聲花蓮門諾醫院關懷醫病，安慰中途學校迷失的學子；2016年受到德國文化部邀約代表台灣遠赴德國基欽根音樂季表演、揚聲海外；同時還參與台中國家歌劇院開幕歌劇《迷宮魔獸》演出、2017年關懷三芝老人養護中心用歌聲與長輩同樂，愛唱歌手堪稱完成了「獻聲」社會的夢想。
為更具體落實創團初衷，合唱團說，成員們堅持每年將演唱會盈餘全數捐贈，對象包括惠明盲校和拍攝「老鷹想飛」的台灣猛禽研究會等單位。愛唱歌手們努力不懈，音樂腳蹤踏遍全台，期盼分享音樂之餘，更邀請民眾一起來參與傳遞愛的力量。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【豪山HOSUN】VTA-9015(T字型抽油煙機 90公分)
- FiiO X3III 專業高解析藍牙無損音樂播放器
- 【櫻花SAKURA】健康取向不鏽鋼除油煙機 90公分(R-3550SXL)
- 【摩達客】超級幸福15尺/15呎(450cm一般型裝飾綠聖誕樹-銀
- 【灑水達人】美國Raindrip簡易型手動雨水延遲電子定時灑水
- 【SCHOTT ZWIESEL】Champagne杯（6入）(FORTISSIMO系列)
- 入門演奏適用 Sebrew長笛 曲列16閉孔E鍵C調全配件+手提盒(
- XENA XZZ5L 警報碟剎機車鎖
- DN都會叢林 質感馬毛拼接異材質休閒鞋 黑
- KANEBO佳麗寶 COFFRET D’OR光透持久底妝超值限量組(5款任選
騎士二當家親承不想被交易！奪冠機會很難得【北京新浪網】
印尼大師賽陳雨菲惜敗止步首輪 國羽女雙遭重創【北京新浪網】
騎士終於要變陣了！原首發三人或將一起成替補【北京新浪網】
人物|最年輕3萬分先生達成！詹姆斯詮釋著偉大【北京新浪網】
變臉王!KD稱倆技犯沒問題 裁判詹姆斯沒針對他【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》