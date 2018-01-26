【大成報記者蕭宇廷/臺中報導】中部知名的愛唱歌手合唱團將於27日晚間7點30分，於台中中興堂舉辦「因愛而唱四 緜延」音樂會，音樂會中邀集愛唱小歌手、彰化高中音樂班共百人一同獻唱英國當代合唱音樂巨擘John Rutter(約翰 盧特) 的名曲《兒童彌撒》，與多首雅俗共賞的歌曲；值得一提的是，舞台上將有7組親子檔(母女、父女、夫妻、家族)同台演出，真實呼應年度的主題將愛緜延、傳遞予新世代。除了27日演出外，愛唱歌手合唱團也將於今年4 月1 日到雲林北港文化中心進行演出；而這次音樂會所有結餘，將全數捐贈予雲林縣少年安親學園，協助失學失親的青年。愛唱歌手合唱團2013年成立於台中，取名「愛唱」就是各個團員很愛唱歌，藝術總監暨指揮為聲樂家林慧芬老師。而這些愛唱歌手成員是什麼人？有老師、教授學者、設計師、上班族、科技業、醫護界、演藝人員…等，成員色彩紛呈，凸顯了台灣社會的多樣性、也表現了立團宗旨的愛與包容。但正是因為合唱，這些不同職業和身份的人們才能跨世代的融合。自創團以來，愛唱歌手逐年規劃「因愛而唱」系列音樂會，結合合唱之美與慈善關懷，齊力闡揚合唱藝術固有的友愛精神；尤其「因愛聚合、以唱為樂」是愛唱歌手的成立宗旨，也是團員們堅信的藝術社會責任。因此合唱團期許用充滿力量的音樂，為這個冷漠的社會注入生氣，帶來一些溫暖，讓這個社會再度因為愛而發光。合唱團透露，除了持續進行校園巡演、推廣合唱外，也藉由教會獻詩的機會、深耕在地社區，讓民眾有機會藉由宗教聚會認識殿堂的合唱音樂、美化人生。2015年全團更自費前往花蓮，獻聲花蓮門諾醫院關懷醫病，安慰中途學校迷失的學子；2016年受到德國文化部邀約代表台灣遠赴德國基欽根音樂季表演、揚聲海外；同時還參與台中國家歌劇院開幕歌劇《迷宮魔獸》演出、2017年關懷三芝老人養護中心用歌聲與長輩同樂，愛唱歌手堪稱完成了「獻聲」社會的夢想。為更具體落實創團初衷，合唱團說，成員們堅持每年將演唱會盈餘全數捐贈，對象包括惠明盲校和拍攝「老鷹想飛」的台灣猛禽研究會等單位。愛唱歌手們努力不懈，音樂腳蹤踏遍全台，期盼分享音樂之餘，更邀請民眾一起來參與傳遞愛的力量。