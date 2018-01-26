張正傑3/10親子音樂會 東西音樂齊聚一堂 激盪新火花大成報 (2018-01-26 03:53)
「張正傑親子音樂會—天籟人聲 四個國寶」即將於3月10日在台中國家歌劇院大劇院登場，張正傑與連同演出的國寶級歌仔戲演員廖瓊枝、京劇演員朱陸豪等，24日一起在台中市宣傳，分享這場音樂會的緣起。
張正傑透露，把廖瓊枝、朱陸豪、林惠珍等東西方音樂家齊聚一堂，在同一場音樂會中玩跨界，一直是他的夢想，如今就要實現，巡演首場並獻給台中市。這幾位音樂家都是他最崇拜的老師，而且這是一場親子音樂會，可以讓小朋友欣賞到台灣文化、中華文化，還有西方歌劇，這是很難得的機會。
張正傑說，台灣第一歌仔戲苦旦廖瓊枝，已經高齡80多，是他心目中最偉大的歌仔戲大師，生命的淬煉，都在她中氣十足的聲音裡，精準又富有感情地呈現。廖瓊枝也指出，過去她的演出都是用國樂伴奏，這次是以大提琴，聽起來味道不一樣、很特別。
而「永遠的美猴王」朱陸豪雖已封箱，這次卻為了小朋友反玩出新感覺。美猴王的身段與受過西方發聲法訓練的京劇唱腔，直把崑曲與京劇的精華展露無疑。朱陸豪認為，他演出的京劇「空城計」是大家耳熟能詳的戲碼，這次用大提琴伴奏、東西方音樂結合，彼此的對話很有意思。
另一位美聲女高音林惠珍，張正傑表示，她的音色清亮豐澤具有穿透力，西洋的歌劇經由她泰雅族原住民的好歌喉唱出，深厚音樂性的展現與精闢的詮釋自不在話下。
此外，還有屏東高士古謠隊的小朋友也將同台分享。張正傑提到，孩子們猶如天使般純粹的嗓音，讓他很驚豔。對這場集結各種好聲音的音樂會，希望樂迷好好把握。
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