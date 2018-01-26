趣味LINE藝下！ 國美館結合插畫家推出LINE貼圖大成報 (2018-01-26 03:45)
國美館表示，即時通訊軟體的方便性與普及化已成為民眾生活的一部份，根據尼爾森媒體（Nielsen）調查報告，全球LINE用戶已達2.2億人，臺灣將近有91%(1700萬)民眾為LINE使用者，使用對象擴及12-65歲全齡層民眾，LINE貼圖也已成為人與人之間新興的溝通方式。
國美館順應時代潮流，跨域結合插畫家創作以及104年5月通過指定為國寶的林玉山《蓮池》、通過指定為重要古物的陳澄波《嘉義遊園地(嘉義公園)》、《淡水風景(淡水)》及林之助《朝涼》等國美館典藏作品，藉由插畫家的創意與Mr. ART串聯，創造具有藝術溫度的貼圖，用「藝百分的微笑」陪伴使用者的每個重要瞬間，讓藝術傳遞美的情感更綿密的滲入日常生活。
而國美館將自107年1月26日起至6月26日推出「趣味LINE藝下」活動，贈送限量藝術貼圖給每天第30位入館民眾。官方臉書粉絲團每月也將同步推出貼圖贈送活動，邀請粉絲一同替館方慶生，希望民眾踴躍參與，透過指尖傳遞藝術，一起迎接國美館107年6月26日的30歲生日。活動詳情請上國美館官方臉書粉絲專頁：https://www.facebook.com/ntmofa/。
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