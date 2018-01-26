【大成報記者蕭宇廷/臺中報導】第2屆臺灣優良商標獎，25日上午於臺中市政府惠中樓4樓集會堂隆重舉行頒獎典禮，表揚企業優質的商標，不僅致力提升品牌形象，也為促進產業的發展不遺餘力。



主辦單位之一的臺中市工商發展投資策進會指出，「商標」為代表企業的形象標誌，透過圖像的視覺傳達，直覺的意象連結更勝文字的描述；商標也是企業的重要資產，能夠提升品牌的辨識度，透過商標向消費者展現企業形象、文化理念與產品的質感。而這次選拔活動提供多元產業交流的機會，同時提升大眾對商標的重視，使樹立企業的文化風格，凝聚理念、促進產業穩健發展。



在全球產業中，企業的「品牌形象」更是前進市場、站穩國際最重要的一步。因應產業全球化的趨勢，對亟欲拓展全球貿易的臺灣，商標舉足輕重的地位，尤其是不言而喻。



而這次選拔產業涵蓋廣泛，吸引各界企業參選，經由臺中市政府市政顧問詹景忠領軍的評審團更陣容堅強，包含臺中市工商發展投資策進會副總幹事魏嘉宏、臺灣機械工業同業公會理事長柯拔希、臺中市餐飲業職業工會理事長羅永增、臺中市建築師公會理事長鄭明裕、國立臺中教育大學美術學系主任黃嘉勝、嶺東科技大學視覺傳達設計系主任張露心等，分別依商標小故事以及設計理念等標準評選，嚴選優良商標、做好品質把關。

