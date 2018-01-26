【大成報記者吉雄世╱高雄報導】高雄與山形交流不息！剛道別2年內3度訪高的吉村美榮子知事，25日一透早高雄跨校際12位高中同學興高采烈手持「香蕉遇到櫻桃、高雄─山形友好交流」布條，出發前往「山形縣英語冬令營」，將與來自日本、美國高中學生以英語共同生活、互相學習一周，該營隊去年首度舉辦後成效良好，今年「2018山形縣英語冬令營」也於1月25日至30日再度舉辦，高雄和山形間的情誼從下一世代扎根，共同學習國際語言，做為新世代攜手合作的開始。

高雄市政府秘書處與教育局共同籌劃本次活動，秘書處陳瓊華處長表示，山形與高雄友好情誼深厚，吉村美榮子知事多次訪高，2016年雙方簽署友好合作備忘錄後交流迅速升溫，尤其在共同關注的教育領域，英語冬令營成為官方合作的重點項目。本次高雄市英語營團員由中山高中、高雄女中、三民高中及路竹高中四校學生組成，遴選出12位高雄學生代表，與日本及美國的高中學生一同以英語交流、學習，並分享高雄及台灣各地文化特色。

陳瓊華處長強調，國際化是高雄不回頭的方向，除了軟硬體建設的國際化，更重視提供青年學子邁向世界的機會。秘書處更堅持必須讓在地弱勢孩子一起參與新世代的國際交流，連續兩年都約有一半名額保障、補助弱勢學生參加「山形縣英語冬令營」，讓孩子在活動過程中培養英語能力與表達能力、和各國學生深入交流認識，不僅能延續台日友誼，更能讓孩子們用自信與國際經驗翻轉自己的人生、也翻轉台灣新世代的國際視野。