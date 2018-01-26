【大成報記者吉雄世╱高雄報導】由文藻外語大學師生籌辦的「第一屆世界音樂節」，日前於該校園與鄰近社區盛大舉行。其中，「大戲棚」主舞台演出吸引了逾八百位觀眾到場觀賞，北印度古典音樂、藍調風格創作以及經典阿根廷探戈三場音樂會表演，從晚上六點接力演出到十點，近四小時的精采節目，讓民眾大呼過癮。此次文藻外大世界音樂節邀請到曾獲葛萊美獎、金曲獎等音樂大獎的傑出藝術家到場表演。他們不僅以精湛的演出讓聽眾大開「耳」界，還在樂曲之間為聽眾解說樂曲背後所隱含的意義與故事，展現絕佳的親和力。「大戲棚」主舞台演出，第一場由印度裔塔布拉鼓大師阿比滿‧高玄（Abhiman Kaushal）和日裔西塔琴音樂家金光亮平（Ryohei Kanemitsu）共同演出北印度古典音樂。塔布拉鼓與西塔琴樂音的美妙交織，彷彿來自心靈深處的聲音，讓聽眾們聽得如癡如醉。第二場節目由琵琶演奏家鍾玉鳳與吉他手David Chen兩位音樂家帶來藍調風格創作，他們的音樂跳脫一般琵琶或吉他音樂的框架，透過混合玩出更多可能性，並且造就全新的音樂風味。〈茶與威士忌〉這首曲子以琵琶清脆明亮的音色，搭上悠揚吉他聲，融合兩種不同背景的音樂來衝擊觀眾的心。〈七拍子〉一曲則受到五拍民謠的影響，呈現特殊的律動感，以跌宕、緊湊的旋律，讓觀眾進入奇數拍子的世界。當日壓軸登場的情緒探戈樂團，是由小提琴家簡祥峻、低音大提琴家陳美君、鋼琴家王一心以及班多鈕手風琴家吳詠隆組成。他們演出多首經典的阿根廷探戈曲目，介紹探戈音樂起源與樂曲的情緒，帶著觀眾回到十九世紀末二十世紀初之交的阿根廷，想像當時探戈所處的時空氛圍。在演出即將結束之前，團長兼班多鈕手風琴家吳詠隆興之所至，為大家帶來他所改編的臺灣民謠〈望春風〉班多鈕手風琴版，曲風融入探戈風格的編曲手法令聽眾耳目一新，也為文藻世界音樂節畫下美好句點。文藻外大世界音樂節除了呈現「大戲棚」主舞台演出，同時也舉辦了三場「音樂磨坊」講座，讓觀眾了解音樂家的生命旅程以及音樂文化的故事。三場音樂磨坊，分別安排在文藻外語大學及河映咖啡。觀眾聆聽音樂家細膩分享自己的人生經歷與音樂邂逅。阿比滿‧高玄細說自幼學習塔布拉鼓的心路歷程，鍾玉鳳與David Chen笑談兩人從陌生到組團的趣味回憶，情緒探戈樂團詳細解說探戈古典音樂的由來與演變史，不僅讓觀眾更加了解「大戲棚」主舞台的演出、也開啟個人的音樂文化視野。除此之外，文藻世界音樂節同時安排在文藻外大校內紅磚道上，擺設料理村攤位，內容包含異國料理市集、印度人體彩繪、人形立牌合影換貼紙、二手CD與書籍交流天地、有獎徵答及票券截角抽獎等多樣活動，讓參與民眾有聽、有看、有吃、有玩又有得拿，五感一次滿足。第一屆文藻世界音樂節是文藻外語大學國際事務系「節慶活動製作實務」課程的教學成果，由授課教師、國際事務系助理教授許馨文協同四名業界專家，帶領三十多位修課學生共同完成。文藻世界音樂節從主題發想、論述創作、節目策劃、公關宣傳、社區連結、贊助合作到觀眾服務，全部由師生包辦。許馨文指出，此次活動不僅讓學生完整體驗音樂節製作過程，也讓學子從做中學習解決問題、實踐創意之道。此外，音樂節也延續了文藻外大連結社會的使命，讓參與民眾得以透過參與活動，認識世界各地的多元文化與人文價值。圖說1：阿比滿‧高玄與金光亮平共同演奏北印度古典音樂。圖說2：鍾玉鳳與David Chen共同演奏藍調風格音樂。圖說3：民眾於料理村現場體驗印度人體彩繪藝術。