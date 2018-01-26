【大成報記者吉雄世╱高雄報導】國立科學工藝博物館為保存活版印刷傳統文化，長期推動活版印刷知識的深耕與推廣活動，今年度與台灣活版印刷文化保存協會、日星鑄字行、活印工坊共同辦理「時光之書：活版印刷小誌節」南部巡迴展，邀請創作者以「時光」為主軸，分別從設計、排版、圖文創作、zine、詩等不同的呈現方式，挑戰傳統活版與現代美學的差異，從數位設計與傳統工序的碰撞與磨合之中，產出了形式各異的作品。活版印刷多元化的風貌，在2018的春日時光，以嶄新、創新的新面貌，呈現在你的眼前。這次創作品由三位排版老師傅、三位年輕學徒排版與三家活版印刷廠合作印製，經由活印工坊的夥伴，實驗使用海德堡印刷機、自動打樣印刷機印製；兩件作品由創作者自行排版、使用圓盤機印製。還有幾件作品考驗著新式設計與傳統排版邏輯之間的衝突與和諧。時光可以是你/妳/您各自解讀，在別人到不了的地方。此次創作跨越時空的結合，跳脫傳統，挑戰排版和印刷的創新組合。以老職人的手感工藝，加上新美學設計，歡迎你打開感官，用眼、耳、手，感受每一個作品的獨特之處。展覽時間：107年1月20日至107年4月8日展覽地點：本館B1F 開放式典藏庫指導單位：教育部、文化部主辦單位：國立科學工藝博物館、台灣活版印刷文化保存協會、日星鑄字行、活印工坊