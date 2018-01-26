日星鑄字行張介冠 老闆 vs.台灣活版印刷保存協會余素慧小姐大成報 (2018-01-26 00:56)
這次創作品由三位排版老師傅、三位年輕學徒排版與三家活版印刷廠合作印製，經由活印工坊的夥伴，實驗使用海德堡印刷機、自動打樣印刷機印製；兩件作品由創作者自行排版、使用圓盤機印製。還有幾件作品考驗著新式設計與傳統排版邏輯之間的衝突與和諧。
時光可以是你/妳/您各自解讀，在別人到不了的地方。此次創作跨越時空的結合，跳脫傳統，挑戰排版和印刷的創新組合。以老職人的手感工藝，加上新美學設計，歡迎你打開感官，用眼、耳、手，感受每一個作品的獨特之處。
展覽時間：107年1月20日至107年4月8日
展覽地點：本館B1F 開放式典藏庫
指導單位：教育部、文化部
主辦單位：國立科學工藝博物館、台灣活版印刷文化保存協會、日星鑄字行、活印工坊
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