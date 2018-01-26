【中央網路報】

學校每年的畢業生雖然很多，但是學校教的與企業要得有很大落差 蔡英文總統在元旦談話中提出「加薪五箭」，希望解決台灣勞工尤其是青年的低薪問題；行政院副院長施俊吉日前就表示，未來將每年調漲基本工資，且幅度要大於經濟成長率，四到六年內就能達到三萬元起薪的目標。我們認為，解決低薪是社會各界普遍關心的課題，然而以調漲基本工資帶動薪資成長的做法，最終卻可能對青年造成不利的影響，值得注意。施俊吉強調，今年元旦基本工資從2萬1,009元調整為2萬2,000元，調幅是4.5%，已高於經濟成長率。如果未來每年基本工資調幅6%至8%，最快到2020年初，基本工資就會接近3萬美元。然而基本工資的調整，並非是數字遊戲，姑且不論近年來經濟成長率都在2%上下，還要考量到物價水準、企業的適應能力等，其幅度應該是緩步且溫和的，若是調漲過快，而企業不能同步升級，將對企業造成很大的壓力。尤其是對於年輕人，因其經驗與專業技能不足，起薪本來就比較低，若基本工資調漲過快，企業主就可能轉而以其他的勞工替代或乾脆不聘用，這對已經很難找到工作的青年族群而言，就會造成不利的影響。要解決低薪問題，最重要的是提高就職者的專業技能。事實上，很多畢業生工作不好找，薪水又很低，但是企業都說找不到員工，這表示學校教育與社會需求脫節了，學校每年的畢業生雖然很多，但是學校教的與企業要得有很大落差，這也表示我們「最後一哩」的工作做得不好。解決方法非常簡單，就是要把企業的需求反應在課程上，譬如有些學校的餐飲科系最後一年就在職場實習，一些技術學院學生還沒畢業就到工廠實習，這些學生畢業後就有工作，而且薪水比一般大學生還要高。所以要解決青年低薪的問題，就是要全面解決「最後一哩」的問題，讓學校所學與企業所需能夠充分接軌，讓企業與學校聯手改善人力資源不平衡的問題，企業能找得到人、企業成長更快，年輕人不用擔心工作，也不用擔心薪水低。要做好「最後一哩」就要做好「產學合作」的工作，解決「產學脫鉤」、「學用脫勾」的問題。近日，台北工專開設了智慧自動化工程科，希望結合企業早期實務培訓模式，以及創新創業傳承學習，來培養智慧自動化所需的技術人才，就是一個很好的方向。其實不只是台北工專，政府目前有許多產學合作的機制，這些合作模式非常成功，但目前這種產學合作專班在各學校都是有限額的，就像台北工專的這個科只招收30個名額，如果這類的產學合作方案可以全面擴大，而且有更彈性的做法，可以因應不同行業、不同廠商的需求做調整，讓青年在校所學更能符合企業的需求，薪水就有提升的機會。總之，青年低薪有其結構性問題，也就是青年的經驗與專業相對不足，但是只要能做好「產學合作」的工作，解決「最後一哩」的問題，加強其專業技能，青年加薪也就指日可待，調整基本工資應該是最後的手段。