本報透視集--市場決定價值中央網路報 (2018-01-26 01:18)
可正如柯P的回應，綠營是「放狗咬人」，「臺灣價值」這四個字，二三十年來，早就變成特定陣營狗吠狼嚎的擴音器。做為一種虛無的崇拜或建構，只要他們看誰不爽，隨時可以發動網軍酸民、地下電臺，拿它四處吠聲吠影、三人成虎；不僅外鬥，同時內鬥，先鬥臭再鬥垮，令價值敵人翻身不得。但一問，什麼是「臺灣價值」？卻是佛曰不可說，不可說，誰也講不清楚。
其實「價值」之為物，不管是物質價值，還是心理價值，都是由市場來決定的。「臺灣」做為一種「價值」，之所以說得了嘴，正是基於過去的經濟繁榮、人文薈萃，使得老百姓對於自己生活的條件、環境，有了依戀和認同，從而產生物質價值，如新臺幣，或心理價值，如民主多元，成為大家追求的目標，乃至共同的夢想。所以「價值」是需要信心支撐的，就跟股票沒兩樣。
而如今，在高倡「臺灣價值」者的治下，社會群眾離心離德，街頭抗爭無日無之；經濟、政治、人文、生活，樣樣都已顯現欲振乏力之象，「臺灣」做為一種「價值」，其市場支撐淘空嚴重，恐有一瀉千里的危機。只剩無聊政客、文化流氓，猶以之買空賣空、抹黑惡鬥。無怪乎柯P不屑，「最討厭這種傳統政治人物」，也算是這場狗咬狗的比賽中，比較吐實的一句人話了！
【中央網路報】
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