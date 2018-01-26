【中央網路報】

這一次台大校長遴選結果由管中閔出線，代表台灣還有一點希望，還有一方可能的淨土。 民進黨全面執政，這或許是自組黨後等了近三十年才有的成果，但這並不代表台灣從此成了民進黨的禁臠。全家便利商店有一句廣告詞：「全家就是你家」，如果放在現在的民進黨來看，真的是普天之下莫非民進黨之土，「全家就是我家。」民進黨顯然要把全台灣都納入他家。這時候，台灣社會如果還不清楚告訴民進黨「全家不是你家」，那遲早有一天，台灣就只有民進黨一家。這一任的台大校長遴選，各方競爭激烈，各種傳言都有，媒體甚至報導中研院派由李遠哲在幕後操盤棄保。雖然競爭激烈，但選舉結果揭曉是由管中閔院士當選，對於這個結果，參選人都有君子風度接受，反倒是民進黨心有不甘。管中閔曾在馬政府時期服務，這次被民進黨為難，顯然就是因為在民進黨眼中，管中閔不是自家人；不只如此，民進黨根本視台大為自己的家產，既是如此，又怎麼可以容忍他人來當家。這就是民進黨的心態。民進黨挑剔管中閔的理由有二。首先是因為他擔任台灣大哥大獨董，卻沒有在遴選過程中揭露，而擔任台灣大哥大的副董事長蔡明興又是遴選委員，沒有利益迴避。這樣的說法，與愚民無誤。管中閔擔任台灣大哥大獨董，本來就是公開的資訊，媒體也曾報導，怎麼會扯上揭露的問題呢？這根本是雞蛋裡挑骨頭，更何況，此一訊息與他要擔任台大校長又有何干？至於蔡明興，也沒有利益迴避的問題，因為他與管中閔沒有從屬關係，台大校長遴選的結果也與台灣大哥大的利益無關。至於第二個理由，則是指管中閔論文有抄襲學生碩士論文之嫌，但媒體報導已澄清，該篇論文由陳建良與管中閔共同掛名，其中被指抄襲部分，學生已明確表明引述「陳建良與管中閔手稿」，由此可知，陳管二人才是原創者，又怎麼會有自己抄襲自己的問題呢？民進黨的第二個理由顯然只是要潑糞、抹黑而已，這也是其政治鬥爭的慣用伎倆，不足為奇，只是格調低下，不堪聞問。民進黨與時代力量都假藉政治力量，要教育部不得核定台大校長，在他們心中，何嘗有大學自主、學術自由之理念。教育部是民進黨的附隨組織，我們不期待部長有肩膀，有風骨，但台大是台灣學術殿堂的象徵，今日若向民進黨低頭，那將是台大人永遠要背負的恥辱標記。從民進黨執政到現在，凍結國民黨的資產不說，婦聯會、救國團的資產要充公，水利會也被民進黨利用一紙法律，強行納入行政體系，變相地成為民進黨控制的家產。民進黨心中只有敵我之分，只有利益掠奪，踐踏民主，鄙視學術，此次干預台大校長遴選，已到了我們能夠容忍的臨界點了。事實上，這一次台大校長遴選結果由管中閔出線，代表台灣還有一點希望，還有一方可能的淨土，現在民進黨想要霸佔這片淨土，可謂是可忍，孰不可忍。現在，是該澆民進黨一桶冷水的時候了，以免它的權力欲望過度發燒。