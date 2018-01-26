▲吳志揚與馮勝賢連任。（圖／吳政紘攝）

中職會長吳志揚今（17）日確定連任，而他也表示：「第五隊是我會長任期中最重要之事。」但中職聯盟第五隊反應並不熱烈，也讓吳志揚也有點擔心。

中職預計2019年會有第五隊加盟，但根據目前規畫，若在今年5月以前沒有球隊代表參加選秀，那麼第五隊加盟時程將確定延誤。

吳志揚認為，目前已經有鎖定第五隊想要入主的企業，但無法透露，因為現在大環境不佳，所以反應不如預期熱烈。

吳志揚也再次把第五隊加盟辦法提出，認為企業加盟1.2億分兩年可付款，另外3000萬回饋基層費用也是5年可攤還，希望有企業可以再度考慮。