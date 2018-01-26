▲中信兄弟彭政閔。（圖／吳政紘攝）

中信兄弟精神領袖「恰恰」彭政閔24日出席第一屆大專系際盃賽事宣傳活動，他被問到退休一事，恰恰一如往常發揮「恰式幽默」，不但自己說：「35歲後每一年都有可能退休」，也自認想要達到2000安、200轟的人生目標。

如果說「台灣巨砲」陳金鋒的引退讓不少球迷動容，那台灣隊長「火星恰」若也引退，相信不少中信兄弟球迷可能也無法接受這樣的事實。

這幾年的恰恰出賽時間的確不多，跟過去比起來，或許是火力明顯變弱，招牌的反方向全壘打也不復以往，去年是他加入職棒以來，生涯首次打擊率沒破3成，全壘打產量更是只剩2支，不過好消息是，恰恰也找到如何跟過去招手，因為他正找尋新的「恰式打法」。

生涯17年都待在兄弟，恰恰累積1600場出賽，1853支安打，184轟，225次盜壘，都是現役球員最多，但年紀是球員最大的敵人，39歲的恰恰，也要接受遲早會離開球場的一天。

距離生涯第18季只剩下不到一周的時間，恰恰也跟著合庫隊訓練，抽空舉辦棒球營，關心弱勢團體，雖然去年球季他因傷只有出賽81場，但恰恰仍在季後賽復出，並再度帶領中信兄弟打總冠軍賽。

恰恰能否在今年就達標2000安？甚至挑戰生涯自2009年後，單季再度有15轟以上演出，更重要的帶領中信兄弟拿到睽違8年的中職總冠軍？或許是球迷最想看到他說「再見」的方式。