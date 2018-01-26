▲謝葆錡賽後忍不住流淚。（圖／吳政紘攝）

培育出不少職棒好手的屏東高中青棒隊，13日在木棒聯賽第二階段止步，以0:10提前被北科附工擊敗，賽後捕手謝葆錡在休息室偷偷掉淚，因為這是他高中生涯最後一次的木聯賽事。

「我盡力了。」謝葆錡說完，臉上的淚水再也止不住，但其實比賽有輸有贏，不是靠誰就能贏球，但責任心強的他，被認為是教練最信賴的選手。

屏東高中先發投手楊易翰首局就遇亂流，加上守備失誤，屏中老早就被拉開比分，不過謝葆錡總是沒有放棄要幫球隊建功，他說：「我怎樣都想上壘，期待隊友把我送回來。」

謝葆錡以身作則，身為高三學長，他在4局上臨時被叫上場中繼1局，三上三下還送出2次三振，球速飆到140公里以上，總教練林省言也對他的態度很讚賞。

「這就是為什麼我們希望他當捕手的原因，他的臂力很好。」林省言說。

不僅如此，謝葆錡2次打擊機會都上壘，首局選到保送，4局上他率先敲出左外野安打，也帶動球隊氣勢。

但比賽終究還是輸了，他說：「就希望自己可以持續進步，一直成長，還有基本動作，態度都拿出來。」

最喜歡林泓育，謝葆錡身材也很好，身高185公分，未來也很被期待，提到公立學校資源的確是不如私立學校等公費，謝葆錡卻說：「這不是藉口，還是要一直苦練，這條路自己選的，就要持續下去。」

或許未來謝葆錡有望打進職棒，到時期待流下的淚水，會是開心的。