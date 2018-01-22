年關近 北港警加強打詐及金融維安宣導大成報 (2018-01-22 20:55)
椬梧所所長吳濟華前往口湖鄉梧北村長青食堂，針對銀髮族宣導如何防詐騙，吳濟華表示，預防詐騙是警方常年宣導重點，惟詐騙集團能夠得逞，多是利用人性的弱點，對此他特別分析新興詐騙的犯罪樣態並參考實際案例發生，製成宣傳單方式發送，向長者們宣導「只要談到錢，就要提高警覺，如有自稱警察、檢察官或政府單位或陌生來電時，要一聽、二掛、三查證，儘快撥打165反詐騙專線或110查證，避免長者因心慌而受騙上當。
分局長李憲蒼表示，年關將近，宵小蠢動，也是搶案、偷竊的好發期，為加強金融機構安全維護工作，防範發生竊、搶、等暴力犯罪，以及宣示警方防範詐騙案件之決心，分局將依轄區特性，規劃符合需求之巡邏、埋伏及定點守望勤務，同時也會加強自動櫃員機周邊巡邏密度，希望能透過詐騙案例教育，達到犯罪預防之長效。
上圖：椬梧所所長吳濟華前往口湖鄉梧北村長青食堂，針對銀髮族宣導如何防詐騙。（記者陳昭宗拍攝）
中圖：椬梧所所長吳濟華前往口湖鄉梧北村長青食堂，針對銀髮族宣導如何防詐騙。（記者陳昭宗拍攝）
下圖：椬梧所所長吳濟華對於轄內加油站、當舖、銀樓及金融業等機構，加強聯繫配合實施年終安全訓練。（記者陳昭宗拍攝）
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- MAXE萬士益 6-8坪變頻冷暖冷氣MAS-41VH/RA-41VH
- 【丹麥 SCANPAN】經典系列單柄炒鍋-28CM(送鍋蓋、木鏟)
- 【嘉儀】LCD螢幕可搖控陶瓷電暖器(KEP-815)
- 【幸福小胖】新鮮現撈活凍透抽 4包
- Hermes Le Jardin de Monsieur Li李先生花園中性淡香水50ml
- Abuns 和風耐磨拼花深淺木紋巧拼地墊(72片裝-適用2坪)
- ELLE 裸鑽刻紋系列24吋經典橫條紋霧面防刮旅行箱-深藍 EL31
- HE複合式工作站(H8822W) -螢幕雙臂/適用2~10公斤
- 【豪山HOSUN】V-936AS(經濟型不鏽鋼排油煙機 90CM)
- 男款 外套 / 雙面穿 / 黑、紅色 / 亞洲新春限量系列 - Levi
列車長出軌12年 一張傳票曝光【中廣新聞網】
嘉義大學等四校 獲九華山地藏庵服務利他典範學校獎【NOWnews今日新聞】
男子白嫖洗劫外籍應召女 警方擴大偵辦【中央社】
竊賊偷剪電纜 男童遭電向台電求償【中廣新聞網】
台鐵列車長瞞妻密會小三 偷腥12年一張傳票曝姦情【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》