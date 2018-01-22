【記者陳昭宗雲林報導】農曆年將屆，北港警分局積極強化金融機構安全維護工作，且鑑於新竹合庫發生搶案及詐騙手法層出不窮，為提升民眾防搶、反詐意識，分局長李憲蒼要求各派出所對於轄內加油站、當舖、銀樓及金融業等機構，應加強聯繫、配合實施年終安全訓練，並針對55歲以上長者宣導預防詐騙犯罪常識。椬梧所所長吳濟華前往口湖鄉梧北村長青食堂，針對銀髮族宣導如何防詐騙，吳濟華表示，預防詐騙是警方常年宣導重點，惟詐騙集團能夠得逞，多是利用人性的弱點，對此他特別分析新興詐騙的犯罪樣態並參考實際案例發生，製成宣傳單方式發送，向長者們宣導「只要談到錢，就要提高警覺，如有自稱警察、檢察官或政府單位或陌生來電時，要一聽、二掛、三查證，儘快撥打165反詐騙專線或110查證，避免長者因心慌而受騙上當。分局長李憲蒼表示，年關將近，宵小蠢動，也是搶案、偷竊的好發期，為加強金融機構安全維護工作，防範發生竊、搶、等暴力犯罪，以及宣示警方防範詐騙案件之決心，分局將依轄區特性，規劃符合需求之巡邏、埋伏及定點守望勤務，同時也會加強自動櫃員機周邊巡邏密度，希望能透過詐騙案例教育，達到犯罪預防之長效。上圖：椬梧所所長吳濟華前往口湖鄉梧北村長青食堂，針對銀髮族宣導如何防詐騙。（記者陳昭宗拍攝）中圖：椬梧所所長吳濟華前往口湖鄉梧北村長青食堂，針對銀髮族宣導如何防詐騙。（記者陳昭宗拍攝）下圖：椬梧所所長吳濟華對於轄內加油站、當舖、銀樓及金融業等機構，加強聯繫配合實施年終安全訓練。（記者陳昭宗拍攝）